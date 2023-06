Lợi dụng phương tiện có mã luồng xanh để vận chuyển ma túy

Các nghi phạm đã lợi dụng phương tiện có mã luồng xanh (ưu tiên) để vận chuyển ma túy trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Triệt phá thành công đường dây này, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp khống chế, bắt giữ 4 nghi phạm; thu giữ gần 100 kg ma túy các loại (gồm: 59,957 kg ma túy đá; 92 bánh heroin khối lượng 32,386 kg và 20.000 viên thuốc lắc khối lượng 7,305 kg MDMA)…

Bắt đầu từ việc kết hợp thông tin hoạt động nghiệp vụ, lực lượng trinh sát xác định Lê Thanh Hùng (SN 1992; quê tỉnh Đắk Lắk; ngụ chung cư MIA, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) chính là đầu mối tiêu thụ ma túy lớn tại TP.HCM.

Hùng móc nối với các nghi phạm bên Campuchia để đặt mua và vận chuyển ma túy về TP.HCM với số lượng rất lớn, mỗi chuyến 30-40 kg ma túy đá và 50-60 bánh heroin.

Nghi phạm Giúp sức cho Hùng trong việc tiêu thụ ma túy là Hồ Hoàng Nam (SN 1992). Nam thường xuyên mang ma túy từ căn hộ ở chung cư Millennium (quận 4, do Hùng thuê) đi giao cho các đầu mối. Một trong số đó là Đinh Thị Mỹ Dung (SN 1980).

Lê Thanh Hùng (áo đen) và số tang vật ma túy ngụy trang trong các giỏ tre lớn đựng mắm cá.

Đến đầu tháng 8/2021, giữa lúc dịch Covid-19 hoành hành, trinh sát phát hiện Hùng đi đến khu vực vắng vẻ trên quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Bình Chánh. Tại đây, Hùng nhận 2 giỏ cần xé từ người lạ mặt, sau đó chở về nhà số 45/1 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12. Tiến hành xác minh, cơ quan điều tra xác định nghi phạm đưa 2 giỏ cần xé cho Hùng tên là Huỳnh Văn Thông (SN 1975, thường trú huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).

Thông có “vỏ bọc” nhân thân khá đẹp, làm nghề kinh doanh, sinh sống lương thiện tại địa phương. Ngoài ra, Thông tích cực thực hiện các hoạt động thiện nguyện, ủng hộ người dân khó khăn, vùng dịch bệnh. Tuy nhiên, nghi ngờ Hùng là nghi phạm cầm đầu của đường dây mua bán ma túy lớn, đơn vị đã khẩn trương kiểm tra, xác minh.

Kết quả, trinh sát xác định Thông chính là mắt xích đại diện cho các nghi phạm đang ở Campuchia để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với các đầu nậu trong nước. Thủ đoạn mà các nghi phạm sử dụng đó là ngụy trang ma túy trong các giỏ cần xé chứa thực phẩm thiết yếu, sau đó lợi dụng xe luồng xanh (ưu tiên) để vận chuyển vào TP.HCM.

Khoảng giữa tháng 8/2021, từ các nguồn tin, cơ quan điều tra phát hiện thông tin Hùng chuẩn bị nhận lượng lớn ma túy từ Campuchia về để tiêu thụ. Ngay sau đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy xây dựng kế hoạch và triển khai phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an huyện Bình Chánh, Công an quận 12 tiến hành khám phá vụ án, đồng thời triển khai toàn bộ lực lượng, trang thiết bị và phương tiện để tiến hành đấu tranh, khám phá.

Rạng sáng 19/8/2021, lực lượng trinh sát được tỏa ra nhiều mũi để giám sát Thông, Hùng, Nam tại địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận.

“Đường dây ma túy này thường hoạt động ở huyện Bình Chánh và quận 8 - hai vùng đỉnh dịch của thành phố thời điểm đó, với khoảng hơn 800 ca nhiễm/ngày. Đây cũng là một trong những địa phương có số người chết do dịch Covid-19 nhiều nhất. Tâm lý người dân ở đây rất hoang mang, không tiếp cận người lạ, nên anh em nhiều lần bị từ chối hỗ trợ, khó giám sát bí mật”, trinh sát kể.

Trước thực tế đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy vẫn phải triển khai cho trinh sát xuống địa bàn trong nhiều ngày đêm liền để rà soát, đeo bám, xác minh, phải chịu đói khát vì không có hàng quán nào bán đồ ăn hay thực phẩm trong thời gian giãn cách xã hội…

Nhiều tổ trinh sát mật phục trên đường, bố trí người trong lực lượng tuần tra phòng, chống dịch. Khoảng 10h ngày 19/8/2021, Thông đi ôtô từ Tây Ninh hướng đến TP.HCM, dừng lại khu vực kho đá Cường Thịnh ở vùng ven, nhận những giỏ cần xé mắm của xe tải chở hàng thiết yếu. Lúc này, Hùng cũng đi ôtô tải từ chung cư ở quận 4 hướng ra địa điểm của kho đá để gặp Thông.

Khoảng 30 phút sau, cả hai gặp nhau tại điểm hẹn khu vực giáp ranh huyện Bình Chánh và quận Bình Tân. Bốn giỏ lớn phủ mắm cá được Thông đưa ra, chuyển sang ôtô của Hùng rồi đôi bên nhanh chóng rời đi. Từ xa, mọi hành vi của các nghi phạm đều bị trinh sát giám sát, ghi hình.

Chiều hôm đó, khi xe tải của Hùng vào sân căn nhà ở quận 12, Nam cùng 6 người khác ra đón và vận chuyển các giỏ hàng trên xe tải vào nhà. Ngay khi các nghi phạm đang vận chuyển các giỏ cần xé mắm từ trên xe xuống, lực lượng trinh sát đồng loạt ập vào khống chế, bắt quả tang. Trong 4 giỏ cần xé mắm chứa 60 bao nylon và 30 gói nylon với tổng trọng lượng gần 100 kg ma túy các loại.

Cùng thời điểm, tổ trinh sát cũng chặn bắt Thông khi ôtô chuẩn bị đi ra khỏi địa phận thành phố. Tổ khác đeo bám bắt Dung đang tàng trữ ma túy, đi đến căn nhà từng giao dịch với Nam trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12. Tổ còn lại phối hợp chốt kiểm dịch ở Long An, chặn xe tải, khống chế tài xế trước đó giao hàng cho Thông. Những nghi can liên quan cũng bị bắt giữ.

Ngày 23/8/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Hùng, Hồ Hoàng Nam về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, Huỳnh Văn Thông về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy, chuyển Đặng Thị Mỹ Dung cho Công an huyện Hóc Môn để khởi tố theo thẩm quyền…

Đây là một trong những vụ án điển hình, khẳng định quyết tâm của tập thể CBCS Phòng CSĐT tội phạm về ma túy trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, triệt phá được toàn bộ đường dây mua bán trái phép chất ma túy mang tính quốc tế.

Ngoài vụ án kể trên, trong thời gian qua Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM triệt phá hàng loạt vụ án lớn như: Vận chuyển trái phép hơn 900 bánh heroin; hơn 1,1 tấn ma túy do nhóm người quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) thực hiện... Mới đây, Phòng đã phối hợp với các đơn vị khởi tố 57 vụ án, khởi tố 129 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 37 nghi phạm, thu giữ hơn 60 kg ma túy các loại, nhiều súng, đạn và tang vật khác, trong vụ án liên quan tới 4 tiếp viên hàng không bị lợi dụng xách 11,4 kg ma túy về nước…

Với các thành tích đặc biệt xuất sắc trên, mới đây ngày 17/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.