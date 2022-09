Gần 200.000 xe Porsche dính lỗi đèn pha

Porsche triệu hồi gần 200.000 xe vì có thể bị chói đèn pha gây nguy hiểm cho các phương tiện đang đi theo hướng tiếp cận.

Porsche đang triệu hồi gần 200.000 mẫu xe Macan, Cayenne, Panamera và Cayman S được sản xuất từ ​​năm 2003 đến năm 2020 để giải quyết các nắp vặn điều chỉnh có thể chưa được lắp ở cụm đèn pha, dẫn đến tình trạng khách hàng tùy ý điều chỉnh nó nằm ngoài thông số kỹ thuật. Điều này có thể dẫn đến tầm nhìn kém đối với người lái xe và ánh sáng chói đối với xe đang tiếp cận phía trước.

Nhà sản xuất ô tô Đức lần đầu lưu tâm đến vấn đề tiềm ẩn này vào tháng 5 vừa qua, khi nhà máy ở Leipzig phát hiện ra các nắp hàn kín bị thiếu trong các loại xe được sản xuất cho thị trường Canada. Sau đó, hãng xe Đức bắt đầu mở rộng phạm vi của những mẫu xe bị ảnh hưởng bằng cách xem xét các hồ sơ sản xuất trong quá khứ. Họ cũng phân tích xem liệu nắp hàn kín bị thiếu có thực sự cần thiết để ngăn chặn việc khách hàng tuỳ ý điều chỉnh đèn pha hay không.

Các nắp hàn kín nói trên cho phép đèn pha được điều chỉnh thích hợp. Nếu thiếu đi chúng, đèn pha có thể không chiếu sáng đúng cách. Tệ hơn nữa, chúng dễ gây chói mắt cho những người lái xe đang đi theo hướng tiếp cận, làm tăng nguy cơ va chạm.



Porsche nói với Ủy ban quản lý an toàn giao thông Mỹ (NHTSA) rằng những chiếc xe bị thu hồi có thể không đạt yêu cầu về tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới liên bang số 108 cho mục “Đèn, Thiết bị phản quang và Các thiết bị đi kèm”. Đây được xác định là một vấn đề nhỏ do thiếu sót và sẽ không gây hại cho chủ xe nếu họ chưa từng thực hiện điều chỉnh đèn pha.

Để giải quyết vấn đề này, các đại lý của Porsche sẽ chỉ cần kiểm tra lại đèn pha và nếu không có nắp hàn kín được lắp, chúng sẽ được trang bị thêm. Các đại lý đã được thông báo về vấn đề này vào ngày 14/9, trong khi khách hàng sẽ được thông báo vào ngày 29/10.