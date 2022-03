Lời dặn của cha Son Ye Jin với Hyun Bin

Cha Son Ye Jin gọi Hyun Bin là con trai và chào mừng anh đã đến với gia đình nữ diễn viên. Tài tử "Hạ cánh nơi anh" bày tỏ sự biết ơn với cha vợ.

Ngày 31/3, My Daily đưa tin hôn lễ của Son Ye Jin và Hyun Bin trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hàn Quốc. Hai diễn viên Hạ cánh nơi anh đã có buổi lễ trang trọng. Khách mời xúc động khi nghe cha của Son Ye Jin dặn dò con rể.

Khi dắt tay con gái trao cho Hyun Bin, cha của nữ diễn viên chia sẻ: "Hôm nay, cha chứng kiến con gái mình đã kết hôn với tình yêu của cuộc đời. Giờ đây, cha đã có thể thôi lo lắng ai sẽ là người chăm sóc con gái, khi mình không thể làm việc đó nữa. Con gái cha đã tìm thấy con. Xin chào mừng con đến với gia đình, con trai".

Đáp lại cha vợ, chú rể Hyun Bin bày tỏ lòng biết ơn với cha vợ và hứa sẽ chăm sóc Son Ye Jin: "Cảm ơn cha vì tất cả, đã sinh ra, yêu thương và nuôi nấng một cô gái xinh đẹp như vậy. Hôm nay, con nắm tay cô ấy, và giờ đến lượt con sẽ chăm sóc cho cô ấy. Con sẽ trân trọng cô ấy hơn những gì cha mong đợi. Con rất tôn trọng và biết ơn người đàn ông đầu tiên, quan trọng nhất cuộc đời vợ con, thưa cha".

Hyun Bin cảm ơn cha vợ vì đã sinh ra "cô gái xinh đẹp nhường này".

Lễ cưới của Hyun Bin, Son Ye Jin được tổ chức lúc 16h tại Aston House, khách sạn Grand Walkerhill, Gwangjin-gu, Seoul với khoảng 200 khách mời là nghệ sĩ, diễn viên, gia đình hai bên.

Son Ye Jin và Hyun Bin gặp nhau trong bộ phim The Negotiation. Họ bắt đầu hẹn hò sau khi tái hợp ở dự án Hạ cánh nơi anh (Crash Landing on You) của đài tvN. Hai ngôi sao công khai chuyện tình cảm vào đầu năm 2021 và xác nhận kết hôn đầu tháng 2.

Nói về tình yêu với bạn diễn, Son Ye Jin chia sẻ: "Anh ấy là người ấm áp và đáng tin cậy khi ở bên. Tôi nghĩ việc một người đàn ông và người phụ nữ gặp nhau, chia sẻ tình yêu, hứa hẹn về tương lai là điều tuyệt vời. Chúng tôi đã trở thành định mệnh của nhau".

Theo Naver, hai nghệ sĩ sẽ không đi nghỉ tuần trăng mật. Họ dành khoảng một tuần để chuyển về tổ ấm mới.