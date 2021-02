Lời chúc tụng năm mới qua tranh dân gian

Bên cạnh những loại tranh chúc tụng năm mới trên, còn có tranh chúc tụng thể hiện qua sự vật hiện tượng có tên gọi đồng âm. Tranh chúc tụng thuộc dạng này rất được ưa chuộng, thể hiện qua tranh dân gian và thường tạo nên các dạng chơi chữ khá tinh tế. Ví dụ, hình ảnh gà trống kê, đồng âm với chữ cát mang nghĩa (cát tường, tốt lành). Tranh vẽ cái bình cũng thể hiện mong ước được bình an vì cái bình gợi liên tưởng đến chữ bình (bình an). Trong ảnh là tranh cá (ngư) dùng để cầu chúc ấm no, đầy của cải.