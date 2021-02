Lời chúc Tết hay, ý nghĩa tặng người thân, bạn bè năm Tân Sửu

Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người Việt thường gửi tới người thân, bạn bè những lời chúc tốt đẹp.

Bước sang năm 2021, những lời chúc hay, chân thành sẽ là món quà đầu năm ý nghĩa dành tặng bạn bè, người thân, đồng nghiệp.

Lời chúc dành cho gia đình

- Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, con chúc cha mẹ năm mới luôn tươi trẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc. Cảm ơn cha mẹ đã che chở, nuôi nấng chúng con trưởng thành. Con mong rằng, mỗi mùa xuân trôi qua con đều được gửi lời chúc đến cha mẹ. Con yêu cha mẹ nhiều lắm.

- Con chúc cha mẹ năm mới tràn đầy sức khoẻ, hạnh phúc và may mắn, vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi để tận hưởng niềm vui bên chị em con. Xuân 2021 an khang, hạnh phúc!

Trong dịp Tết Nguyên đán, người Việt thường gửi tặng những lời chúc tốt đẹp đến gia đình, bạn bè.

- Cha mẹ kính yêu, con cảm ơn cha mẹ đã yêu thương, che chở và bảo vệ con. Tết 2021 được sum họp, đoàn viên với cha mẹ là niềm hạnh phúc lớn nhất đời con. Con chúc cha mẹ năm mới thêm nhiều may mắn, mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui.

- Nhân dịp xuân về, con kính chúc cha ngày càng mạnh khỏe, mẹ càng trẻ đẹp và chúc cả gia đình chúng ta luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

- Thời khắc giao thừa đã điểm, khắp nơi rộn rã tiếng cười chào đón năm mới. Con kính chúc cha mẹ gặp nhiều niềm vui và thành công. Con yêu cha mẹ!

- Anh trai ơi, ta đã cùng nhau lớn lên và trưởng thành. Em cảm thấy mình thật may mắn vì có anh che chở. Giao thừa 2021 sắp đến, chúc anh năm mới sự nghiệp thăng tiến, sớm tìm được một nửa của mình.

- Chúc mọi điều tốt đẹp trong năm mới nhé. Happy new year!

Lời chúc Tết cho bạn bè, đồng nghiệp

- Chúc bạn luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc trong năm mới 2021.

- Năm 2020 đã qua đi, năm 2021 đang đến gần, chúc bạn gặp nhiều thành công, sức khỏe tuyệt vời, may mắn khắp nơi, làm nhiều điều mới.

- Chúc mừng năm mới 2021, chúc bạn và gia đình luôn đong đầy hạnh phúc, tài lộc đầy nhà, ngập tràn tiếng cười.

- Một mùa xuân mới đã đến, tôi chúc bạn luôn khỏe mạnh, đón một năm mới an lành, sung túc và tràn ngập hạnh phúc.

- Giao thừa đã điểm, năm mới Tân Sửu an lành. Chúc bạn và người thân một năm sung túc, đủ đầy. Chúc mừng năm mới 2021!

- Nhân dịp xuân mới, chúc cả gia đình bạn một năm an khang và hạnh phúc, một năm bình an về sức khỏe, thăng hoa về tiền bạc. Happy new year 2021!

Những lời chúc hay ý nghĩa sẽ đem đến niềm vui, may mắn đến người thân, bạn bè. Ảnh: Nhật Nam.

- Năm mới chúc bạn 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8760 giờ sung túc, 525600 phút thành công 31536000 giây vạn sự như ý.

- Mừng 2021 phát tài phát lộc. Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ. Sức khoẻ có dư, công danh tấn tới. Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa. Xin chúc mọi nhà một năm đại thắng.

- Chúc bạn có 1 bầu trời sức khỏe, 1 biển cả tình thương, 1 đại dương tình bạn, 1 điệp khúc tình yêu, 1 người yêu chung thủy, 1 sự nghiệp sáng ngời, 1 gia đình thịnh vượng.

- Chúc năm mới cả gia đình bạn vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, không chờ cũng đến!