Lời chúc mừng năm mới hay trong Tết Nhâm Dần

Những lời chúc thành tâm, ý nghĩa là cách thể hiện tình cảm của mỗi người đến gia đình và những người thân yêu.

Sau một năm 2021 đầy khó khăn, chúng ta bước sang năm mới Nhâm Dần 2022 với những hy vọng về sự may mắn, sức khỏe và tốt đẹp.

Bên cạnh những món quà vật chất, dưới đây là những lời chúc hay và ý nghĩa nhất mà bạn có thể dành tặng gia đình, người thân yêu trong ngày đầu năm mới.

Lời chúc ông, bà

- Năm mới tết đến, con xin kính chúc ông bà sống lâu trăm tuổi và luôn vui vẻ.

- Có ông bà bên cạnh bố mẹ và chúng con, gia đình chúng ta luôn vui vẻ hạnh phúc. Nhân dịp Tết Nhâm Dần con xin kính chúc ông bà mạnh khỏe, vui vẻ và sẽ sống thật lâu, con ước cả nhà mình sẽ mãi vui vẻ như bây giờ.

- Nhân dịp Tết đến xuân về, cháu kính chúc ông bà luôn dồi dào sức khỏe cả về tinh thần lẫn thể lực để luôn vui khỏe cùng con cháu đón nhiều cái Tết hạnh phúc, trọn vẹn.

- Nhân dịp Tết đến xuân về, con kính chúc ông bà luôn dồi dào sức khỏe cả về tinh thần lẫn thể lực để luôn vui khỏe cùng con cháu đón nhiều cái Tết hạnh phúc, trọn vẹn.

- Năm cũ đã qua năm mới lại đến. Hôm nay, con đến kính chúc ông, bà có thật nhiều sức khỏe, nhà cửa sung túc, hạnh phúc khang an, phúc lộc thọ tài, làm ăn tấn phát, năm mới gặp nhiều may mắn.

Những lời chúc đầu năm mang đến sự hạnh phúc, may mắn. Ảnh: Việt Linh.

Lời chúc bố, mẹ

- Mừng xuân Nhâm Dần, con kính chúc bố mẹ luôn được mọi sự như ý, sức khỏe an khang và tràn đầy hạnh phúc.

- Nhân dịp năm mới, con xin kính chúc bố mẹ vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, luôn bình an, sống lâu trăm tuổi bên cạnh chúng con.

- Mong sang năm mới bố mẹ sẽ có thêm nhiều niềm vui mới, bớt phiền muộn, âu lo, tinh thần luôn lạc quan và luôn luôn hạnh phúc.

- Chúng con dù đi xa bao nhiêu nhưng vẫn không quên công dưỡng dục, đỡ đần của cha mẹ. Năm Tân Sửu 2021 đã qua, Nhâm Dần 2022 đã đến, con chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe, gác lại âu lo và sống vui mỗi ngày.

- Con muốn dành những lời chúc năm mới Nhâm Dần đầu tiên cho bố mẹ, những người quan trọng nhất của con. Mong bố mẹ sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Cảm ơn bố mẹ đã luôn ở bên cạnh con, là điểm tựa cho con.

Lời chúc những người thân yêu

- Năm Nhâm Dần 2022 – Chúc bạn luôn: Đong cho đầy hạnh phúc – Gói cho trọn lộc tài – Giữ cho mãi an khang – Thắt cho chặt phú quý.

- Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới. Vạn sự an khang vạn sự lành.

- Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc một năm mới: Nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.

- Chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022. Chúc năm mới sức khỏe dẻo dai, công việc thuận lợi thăng tiến dài dài, phi những nước đại tiến tới thành công.

- Chúc mừng năm mới. Chúc 365 ngày hạnh phúc, 52 tuần như ý, 12 tháng an vui, 8.760 giờ thoải mái, 52.600 phút may mắn và một năm mới an khang thịnh vượng – phát tài phát lộc.

- Năm hết Tết đến kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, miệng cười vui vẻ, tiền vào mạnh mẽ, cái gì cũng được suôn sẻ, để sống tiếp một cuộc đời thật là đẹp đẽ.

- Cung chúc tân niên một chữ nhàn. Chúc mừng gia quyến đặng bình an. Tân niên đem lại niềm hạnh phúc. Xuân đến rồi hưởng trọn niềm vui.

- Cung chúc tân niên, sức khỏe vô biên, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên, túi luôn đầy tiền, sung sướng như tiên. Chúc mừng năm mới!

- Cung chúc tân xuân phước vĩnh cửu – Chúc trong gia quyến được an khương – Tân niên lai đáo đa phú quý – Xuân đến an khương vạn thọ tường.

- Kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc: Vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành mọi lĩnh vực.

- Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều. Cung kính mời nhau chén rượu nồng. Chúc mừng năm đến, tiễn năm xong. Tân niên phúc lộc khơi vừa dạ. Xuân mới tài danh khởi thỏa lòng. Vạn chuyện lo toan thay đổi hết. Sự gì bế tắc thảy hanh thông. Như anh, như chị, bằng bè bạn. Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong.