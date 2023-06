Lời cảnh báo mới nhất tới toàn Trái Đất

Các nhà nghiên cứu cho biết cần hành động khẩn cấp khi năng lượng tái tạo đang bị lu mờ trước sự gia tăng tổng mức tiêu thụ năng lượng toàn cầu.

Các nhà máy điện gió trước các nhà máy nhiệt điện than tại Đức. Ảnh: Reuters.

Một báo cáo đánh giá toàn diện về dữ liệu năng lượng toàn cầu cho thấy phát thải khí nhà kính từ ngành năng lượng tiếp tục tăng lên mức cao mới, dù năng lượng gió và Mặt Trời cũng tăng trưởng kỷ lục, theo Guardian.

Báo cáo của Viện Năng lượng Anh (EI) cho thấy nhiên liệu hóa thạch chiếm 82% tổng mức tiêu thụ năng lượng của thế giới năm 2022, tiếp nối tình hình từ năm 2021. Lượng khí thải nhà kính cũng tăng 0,8% khi thế giới dùng nhiều năng lượng hơn.

Tiêu thụ năng lượng toàn cầu dự kiến tăng cao hơn nữa trong năm 2023 và phát thải lượng khí nhà kính cao hơn.

“Mặc dù có sự tăng trưởng mạnh mẽ về điện gió và Mặt Trời, lượng khí thải nhà kính liên quan đến năng lượng toàn cầu nói chung đã tăng trở lại. Chúng ta vẫn đang đi ngược lại với yêu cầu của thỏa thuận Paris”, Juliet Davenport, Chủ tịch Viện Năng lượng Anh, cho biết.

Báo cáo được công bố dưới sự hợp tác của KPMG và công ty tư vấn Kearney, tiết lộ các nguồn năng lượng tái tạo, không bao gồm thủy điện, chỉ đáp ứng 7,5% nhu cầu năng lượng thế giới trong năm 2022, tăng gần 1% so với một năm trước. Sản lượng điện mặt trời đã tăng 25%, trong khi sản lượng điện gió tăng 13,5%.

“Bất chấp tăng trưởng kỷ lục về năng lượng tái tạo, tỷ lệ năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch vẫn nằm ở mức 82%. Đây là lời kêu gọi khẩn thiết các chính phủ cần thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng”, Simon Virley, người đứng đầu bộ phận năng lượng và tài nguyên thiên nhiên tại KPMG, cho biết.

Nhu cầu dầu toàn cầu năm 2022 đạt mức trung bình 97,3 triệu thùng/ngày, tăng 2,9 triệu thùng so với năm trước đó. Điều này một phần là do hoạt động kinh tế toàn cầu trở lại sau đại dịch.

Đồng thời, nhu cầu than tăng lên mức cao chưa từng thấy kể từ năm 2014, tăng 0,6% so với năm 2021, chủ yếu do nhu cầu ở Ấn Độ và Trung Quốc. Giá khí đốt tăng cao kỷ lục ở châu Âu và châu Á là lý do khiến nhu cầu điện than tăng.

EI cảnh báo lượng khí thải liên quan đến năng lượng có nguy cơ làm chệch hướng các mục tiêu của thỏa thuận khí hậu Paris, trừ khi các chính phủ toàn cầu hành động khẩn cấp.