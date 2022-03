Lốc xoáy làm 27 ngôi nhà tốc mái, 4 người bị thương

Trận lốc xoáy xảy ra bất ngờ khiến nhiều ngôi nhà ở xã Vinh Hiền (Thừa Thiên - Huế) bị tốc mái, 7 thuyền bị chìm, 4 người bị thương.

Tối 31/3, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết một trận lốc xoáy xảy ra ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc vào chiều cùng ngày gây thiệt hại về tài sản của người dân.

Nhà bị tốc mái ở xã Vinh Hiền. Ảnh: T.H.

Khoảng 14h cùng ngày, địa bàn xã Vinh Hiền xảy ra lốc xoáy cường độ mạnh khiến 27 nhà dân bị tốc mái, 7 chiếc thuyền và ghe đánh cá bị chìm, 4 người dân bị thương.

Lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy gây ra.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, ngày 31/3, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, rải rác mưa rất to và dông.

Nhiều tuyến đường ở thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông bị ngập sâu. Ảnh: H.D.

Mưa lớn gây ngập úng, ngập lụt cục bộ cho một số tuyến đường nội thị thuộc thị trấn Khe Tre, xã Hương Phú, huyện Nam Đông với mức ngập 0,3-0,4 m.

UBND huyện Nam Đông đã điều động phương tiện khơi thông cống rãnh, hiện tình hình ngập úng đã được xử lý. Một số trường học tại thị xã Hương Thuỷ bị ngập sân trường.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đây là đợt mưa có vũ lượng và cường độ lớn, lũ trái mùa, nên người dân phải chủ động tránh xa khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.