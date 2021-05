Lộc Trời lãi hơn 2 tỷ đồng mỗi ngày trong quý I

Tập đoàn Lộc Trời công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu và lợi nhuận khả quan, so với mức nền thấp của năm ngoái.

Cụ thể, báo cáo tài chính Lộc Trời ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong 3 tháng đầu năm đạt 181,8 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ năm ngoái công ty lỗ ròng 37 tỷ. Dù quý I rơi vào kỳ nghỉ lễ, lợi nhuận của Lộc Trời mang về ước hơn 2 tỷ đồng mỗi ngày.

Lợi nhuận tăng chủ yếu từ việc tăng mạnh doanh thu so với cùng kỳ. Theo đó quý đầu năm công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.396 tỷ đồng , tăng 2,27 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó tỷ trọng giá vốn trên doanh thu gần như không đổi, đạt 75,6%.

Cùng với việc gia tăng doanh số, chi phí bán hàng của Lộc Trời cũng tăng gấp đôi so với cùng kỳ, đạt 190 tỷ đồng . Dù vậy con số này chỉ chiếm khoảng 8% doanh thu, thấp hơn so với mức 13,3% của cùng kỳ năm ngoái.

Ban lãnh đạo công ty cho biết doanh số tăng là yếu tố tác động tích cực nhất đến lợi nhuận của Lộc Trời trong quý I. Kết quả này cũng được nhấn mạnh nhờ vào mức nền thấp dưới tác động tiêu cực của dịch Covid-19 trong quý I/2020.

Lộc Trời tiền thân là Công ty Thuốc bảo vệ thực vật An Giang. Công ty hiện hoạt động chính trên ba mảng lương thực, thuốc và giống. Trong đó doanh thu phần lớn đến từ mảng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), ước chiếm 65% doanh thu trong quý I. Trong khi đó năm ngoái mảng thuốc BVTV chỉ chiếm 47% doanh thu.

Đáng chú ý mảng giống nhường lại tỷ trọng cho mảng thuốc, khi chỉ đóng góp 8% doanh thu cho LTG trong quý I, trong kỳ cùng kỳ chiếm đến gần 18%.

Đóng góp doanh thu các mảng hoạt động của Lộc Trời trong quý

Nhãn Thuốc BVTV Lương thực Giống Bao bì Xây dựng + Khác quý I/2021 column

1575 605 168 34 47 quý I/2020 column

354 199 133 34 31

Từ năm 2019, Lộc Trời công bố chiến lược định hướng trở thành tập đoàn dịch vụ nông nghiệp lớn khu vực Đông Nam Á, lấy công nghệ ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp.

Năm 2020, chịu ảnh hưởng bởi đại dịch và thời tiết không thuận lợi nên doanh thu LTG giảm 14% đạt 7.506 tỷ đồng , nhưng lãi ròng vẫn tăng 10% nhờ kết quả tăng mạnh vào các quý cuối năm bù đắp, đạt 396 tỷ đồng .

Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang với đại diện sở hữu là ông Huỳnh Văn Thòn nắm gần 20 triệu cổ phần, tương đương 24,1% vốn điều lệ. Riêng ông Thòn sở hữu 2,5 triệu cổ phần, tương đương 3,15% vốn. Cổ đông nước ngoài chiếm 36,63% vốn trong đó Marina Viet Pte, Ltd (nắm 25,21%) và Augusta Viet Pte, Ltd (nắm 5,71%) - hai quỹ có liên quan đến Affirma Capital, tên gọi trước đây là Standard Chartered Private Equity.

Ban lãnh đạo đã có kế hoạch chuyển sàn sang HSX kể từ khi đưa cổ phiếu lên giao dịch UPCoM vào tháng 7/2017 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Cổ phiếu hiện giao dịch trên UPCoM quanh vùng giá 30.000 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 36% trong vòng 3 tháng, có thời điểm tăng mạnh lên gần 38.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này vẫn thấp hơn vùng giá 45.000 đồng tại thời điểm lên UPCoM.