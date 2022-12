Loạt xe 'xanh' có thể được bán tại Việt Nam trong năm 2023

Thị trường ôtô Việt Nam hứa hẹn sẽ có thêm nhiều mẫu xe xanh vào năm sau. Ngoài xe điện, nhóm xe hybrid và plug-in hybrid cũng có thêm lựa chọn.

Giai đoạn cuối năm 2022, nhiều mẫu xe điện và hybrid mới đã được ra mắt tại khu vực ASEAN. Những cái tên này nhiều khả năng cũng sẽ được giới thiệu tại Việt Nam trong năm 2023, bên cạnh một số mẫu xe đã được giới thiệu từ trước và có kế hoạch mở bán trong năm sau.

Toyota Innova Hybrid 2023

Một trong những mẫu xe gây chú ý trong thời gian qua là Toyota Innova 2023. Mẫu xe này vừa được ra mắt tại thị trường Indonesia và Ấn Độ, nhiều khả năng cũng sẽ trình làng tại Việt Nam trong năm sau. Ở thế hệ mới, mẫu MPV được nâng cấp toàn diện. Đáng chú ý nhất là việc Innova 2023 có thêm tùy chọn động cơ hybrid, loại bỏ tùy chọn động cơ diesel lẫn hộp số sàn.

Ngoài những thay đổi về mặt thiết kế và nội thất, Innova 2023 còn được bổ sung thêm phiên bản hybrid. Đây là sự kết hợp của động cơ Dynamic Force Engine 2.0L, công suất 152 mã lực và mô-men xoắn 187 Nm với một động cơ điện có công suất 111 mã lực. Tổng công suất của xe đạt 183 mã lực, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 4,3-5 lít/100 km.

Còn phiên bản tiêu chuẩn vẫn được trang bị động cơ Dynamic Force Engine 2.0L, công suất 172 mã lực và mô-men xoắn 205 Nm. Cả hai phiên bản này đều được trang bị hộp số tự động vô cấp CVT.

Vẫn chưa biết Toyota Innova sẽ có tùy chọn động cơ nào khi bán tại Việt Nam trong tương lai. Nếu giống với thị trường Indonesia, việc có thêm động cơ hybrid sẽ giúp mẫu xe này có thêm lợi thế cạnh tranh. Ở nhóm MPV bình dân, Suzuki Ertiga hiện là cái tên duy nhất được trang bị động cơ hybrid.

Tại Indonesia, Toyota Innova có 5 phiên bản gồm G AT, G AT Hybrid, V AT, V AT Hybrid và Q AT Hybrid, giá bán 419-614 triệu Rupiah, tương đương 662,8-971 triệu đồng. Tất nhiên giá bán sẽ cao hơn con số này khi xe được bán ra tại Việt Nam, thậm chí sẽ cao hơn mức giá 755-995 triệu đồng của Toyota Innova thế hệ hiện hành.

VinFast VF 5

VinFast VF 5 Plus - mẫu SUV điện nhỏ nhất trong dải sản phẩm của VinFast là cái tên tiếp theo sẽ được bán ra trong năm sau. Xe được đặt ở phân khúc SUV hạng A, ngang với Kia Sonet và Toyota Raize. Đây được xem như một sản phẩm thay thế vị trí của Fadil ở nhóm xe đô thị cỡ nhỏ.

VinFast VF 5 Plus được trang bị động cơ điện 100 kW, mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Bộ pin lithium lắp trên xe có dung lượng 37,23 kWh, cho phép VF 5 Plus di chuyển quãng đường tối đa hơn 300 km theo tiêu chuẩn NEDC.

Công nghệ an toàn trên mẫu SUV hạng A này gồm có giám sát hành trình cơ bản, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc...

VinFast đưa ra giá bán cho VF 5 Plus là 458 triệu đồng, mức giá này chưa bao gồm pin, khách hàng cần chi thêm 1,6 triệu đồng/tháng cho chi phí thuê pin. Nếu mua luôn pin, giá xe VinFast VF 5 Plus là 538 triệu đồng. Xét trong phân khúc SUV hạng A, VinFast VF 5 Plus có giá bán dễ tiếp cận hơn Kia Sonet (từ 524 triệu đồng) lẫn Toyota Raize (547 triệu đồng). Mẫu xe này được dự bán bàn giao vào tháng 4/2023.

MG4

Tại Triển lãm VMS 2022 diễn ra hồi tháng 10, MG cũng đã giới thiệu 2 mẫu xe điện là MG 4 và MG Marvel R. Trong đó MG 4 EV là mẫu xe thuộc phân khúc hatchback, sẽ cạnh tranh với VinFast e34 nếu được phân phối tại thị trường Việt Nam.

Mẫu xe này cũng vừa được mở bán tại Thái Lan với giá bán 869.000-969.000 baht, do đó không loại trừ khả năng xe có thể được bán ra tại Việt Nam trong tương lai.

Ngoại hình của MG 4 EV có phong cách thể thao, lấy cảm hứng từ concept siêu xe Cyberster. MG 4 EV sử dụng khung gầm MSP mới dành riêng cho xe điện của MG (còn có tên gọi Nebula tại Trung Quốc). Ắc quy mỏng 110 mm được đặt gọn bên dưới sàn xe.

Tại Thái Lan, MG 4 có hai tùy chọn về động cơ, bao gồm động cơ điện 51 kWh và 64 kWh, sản sinh công suất lần lượt là 170 mã lực và 204 mã lực, phạm vi hoạt động dao động 350-452 km. Cả hai phiên bản đều có tốc độ tối đa 161 km/h.

Kia Sorento HEV

Một trong những mẫu xe "xanh" được công bố sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam là Kia Sorento HEV. Kế hoạch bán ra phiên bản này đã được Thaco thông báo từ cuối năm 2020, nhưng đến nay mẫu xe này vẫn chưa xuất hiện trên thị trường. Gần đây thông tin về mẫu xe này đã được đăng tải trên trang web Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Sorento HEV có thiết kế tương tự các phiên bản khác dùng động cơ đốt trong truyền thống, tuy nhiên chiều cao nhỉnh hơn 30 mm, đạt 1.700 mm. Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết mẫu xe này có 2 phiên bản mang mã FL7 và AH7, tương ứng với dẫn động cầu trước và dẫn động 4 bánh.

Điểm khác biệt giúp nhận ra đây là Sorento HEV đến từ cổng sạc đặt phía bên phải. Với công nghệ plug-in hybrid, khả năng cao Sorento HEV sẽ có khả năng chạy thuần điện trong phạm vi nhất định. Sức mạnh của mẫu xe này đến từ động cơ xăng tăng áp 1.6L và motor điện mạnh 60,9 mã lực. Tổng công suất khối động cơ này sản sinh là 230 mã lực. So với động cơ Smartstream D2.2 hay G2.5, động cơ Sorento HEV mạnh hơn 30-50 mã lực.

Khả năng cao Sorento HEV sẽ là phiên bản có giá bán đắt nhất, cao hơn con số 1,299 tỷ đồng của bản Signature. Thaco đang bán Kia Sorento với 7 phiên bản, gồm 3 bản xăng và 4 bản diesel. Giá bán khởi điểm 1,119 tỷ đồng cho bản 2.2D Luxury.