Loạt xe mới sắp ra mắt toàn cầu trong năm 2023

Kia EV4 được phát triển dựa trên nền tảng E-GMP, do "liên minh" Hyundai-Kia phát triển dành riêng cho ôtô điện. Chiều dài cơ sở 2.900 mm, ngắn hơn so với EV6 và tương đương Sportage SUV. Với cụm pin 77,4 kWh, EV4 có thể đi được tối đa 482 km sau mỗi lần sạc đầy. Xe được trang bị hệ thống sạc nhanh 350 kW cho phép xe sạc pin từ 10% lên 80% chỉ trong 18 phút. Nằm trong phân khúc SUV điện cỡ C, Kia EV4 cạnh tranh cùng các đối thủ Volvo XC40 Recharge, Mercedes-Benz EQA, BMW iX1 và VinFast VF 7.