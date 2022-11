Loạt xe điện vừa được giới thiệu tại Việt Nam

Tại VMS 2022, xe điện được xem là nhân vật chính khi có đến 5 mẫu được giới thiệu trong triển lãm.

Mercedes-Benz EQS

Sau nhiều tháng xuất hiện trên danh mục sản phẩm của Mercedes-Benz, mẫu xe điện EQS mới được trình làng tại VMS 2022. Đây cũng là mẫu xe được quan tâm nhất tại triển lãm, bên cạnh Honda Civic Type R, theo "The Best Car" của Zing do các nhà báo và vlogger về xe bình chọn. Xe được phân phối với 2 phiên bản là 450 và 580 4MATIC, giá bán lần lượt 4,839 tỷ và 5,959 tỷ đồng . Phiên bản EQS 450 có một động cơ điện ở cầu sau, công suất 333 mã lực và mô-men xoắn 568 Nm, phiên bản EQS 580 4MATIC có 2 động cơ điện chia đều mỗi cầu, tổng công suất 523 mã lực cùng sức kéo 855 Nm. Mercedes-Benz EQS có phạm vi hoạt động lên đến 770 km trong một lần sạc nhờ vào hệ thống pin dung lượng 107,8 kWh, nhỉnh hơn tầm hoạt động của Porsche Taycan là 354-431 km (dung lượng pin 79,2 kWh) và Audi e-tron GT là 452-488 km (dung lượng pin 93 kWh).





















Audi e-tron SUV

Cũng tại VMS 2022, Audi Việt Nam đã trình làng mẫu xe điện e-tron SUV. Mẫu SUV điện có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.901 x 1.935 x 1.616 mm, trục cơ sở 2.928 mm. Về mặt vận hành, Audi e-tron SUV được phân phối với hai phiên bản 50 và 55. Phiên bản 50 được trang bị 2 động cơ điện, công suất 308 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Phiên bản 55 có thông số nhỉnh hơn, ở mức 355 mã lực và 561 Nm. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h của 2 phiên bản lần lượt là 7 và 5,7 giây, tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở 190 và 200 km/h. Phạm vi hoạt động đạt 336 và 417 km trên lần sạc đầy nhờ hệ thống pin có dung lượng 71 kWh. Audi e-tron SUV có giá từ 2,97 tỷ đồng .

Toyota bZ4X

Dù đang bị triệu hồi và ngừng bán trên toàn cầu vì lỗi nghiêm trọng, mẫu SUV điện bZ4X vẫn được Toyota mang đến VMS 2022. Tuy nhiên chiếc xe chỉ phục vụ mục đích trưng bày và chưa có kế hoạch bán ra tại Việt Nam. Toyota bZ4X đã được bán thương mại tại nhiều quốc gia, dự kiến Thái Lan là thị trường Đông Nam Á đầu tiên mở bán mẫu xe này. Tại thị trường Mỹ, Toyota bZ4X có 2 phiên bản động cơ là dẫn động cầu trước (201 mã lực, 265 Nm) và dẫn động 2 cầu (215 mã lực, 336 Nm).

MG Marvel R

MG gây chú ý tại VMS 2022 khi mang đến mẫu xe điện Marvel R. Tại bình chọn "The Best Car", đây là mẫu xe xếp thứ ba. Xét về kích thước, đây là đối thủ của VinFast VF 8. Chiếc xe trưng bày tại triển lãm thuộc phiên bản cao nhất Performance. MG trang bị cho Marvel R khối động cơ gồm 3 motor điện (2 sau, 1 trước), cho công suất 288 mã lực và mô-men xoắn cực đại 665 Nm. Mẫu SUV điện này có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây, tốc độ tối đa 200 km/h. Hiện mẫu xe này không nằm trong kế hoạch phân phối của hãng.

MG4

Cũng như Marvel R, mẫu hatchback chạy điện MG4 cũng chưa nằm trong kế hoạch phân phối của hãng. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe này có tên gọi khác là MG Mulan. Ngoại hình của MG 4 EV có phong cách thể thao, lấy cảm hứng từ concept siêu xe Cyberster. Tại thị trường nước ngoài, mẫu xe này có hai tùy chọn về động cơ, gồm động cơ điện 51 kWh và 64 kWh, sản sinh công suất lần lượt là 170 mã lực và 204 mã lực, tầm hoạt động dao động 350-452 km. Cả hai phiên bản đều có tốc độ tối đa 161 km/h.