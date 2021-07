Loạt vai diễn của trùm khủng bố phim 'Blood Red Sky'

Dominic Purcell có vai diễn đầu tay năm 1991. Anh thủ vai Constable Rogers trong Home and Away - series truyền hình dài tập nổi tiếng của Australia. Constable Rogers là một cảnh sát xuất hiện trong các tập 1.822, 1.823 và 1.838 của series. Trong gần một thập niên tiếp theo, Dominic Purcell chủ yếu phát triển sự nghiệp trên lĩnh vực truyền hình bằng vai diễn trong nhiều TV series cũng như tác phẩm điện ảnh chiếu truyền hình. Năm 1997, Purcell có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong Dust Off the Wings. Ảnh: 7TV.