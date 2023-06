Loạt ưu đãi hè hấp dẫn 'deal chồng deal' tại Vincom Red Sale 2023

Vào 17/6-2/7, toàn bộ 83 TTTM trong hệ thống Vincom triển khai chương trình sale lớn nhất hè mang tên Vincom Red Sale - lễ hội mua sắm đỏ 2023 - với mức ưu đãi đến 50%.

Tuần lễ mua sắm đỏ vốn là “đặc sản” của Vincom, chính thức trở lại từ 17/6 đến 2/7 trên toàn hệ thống TTTM Vincom. Chương trình khởi động bằng sự kiện hoành tráng “Đường lên đỉnh săn deal” tại Vincom Mega Mall Ocean Park và Vincom Mega Mall Smart City. Nhân dịp này, Vincom mang đến cơ hội “bắt voucher” nhận khuyến mại với khu tổ hợp “Cơn lốc quà tặng” mới lạ cùng hàng nghìn voucher ưu đãi đặc biệt.

Năm nay, Vincom Red Sale 2023 kéo dài hơn 2 tuần, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp hè tăng cao. Dịp này, người tiêu dùng có thiên hướng “sắm nhanh mua vội” cho các chuyến du lịch dài ngày hoặc làm mới tủ đồ hè.

Chỉ cần đến Vincom, người tiêu dùng sẽ được tận hưởng trải nghiệm mua sắm thời thượng, thoải mái thử đồ trong không gian rộng thoáng, nhân viên bán hàng tư vấn tận tình. Đặc biệt, hàng chục nghìn ưu đãi “đậm sâu”, độc quyền dành cho các sản phẩm cao cấp đang chờ đón người tiêu dùng thông thái tại Red Sale 2023.

Nổi bật nhất trong Red Sale 2023 là chương trình Summer Sale độc quyền đến từ loạt thương hiệu thời trang quốc tế diễn ra từ 22/6 đến 2/7 tại Vincom. Như lời tri ân gửi tới khách hàng đã ủng hộ nhãn hàng thời gian qua, Zara tung chương trình sale lớn nhất mùa hè với ưu đãi đến 50% toàn bộ sản phẩm. Pull&Bear và Stradivarius cũng áp dụng mức sale đến 50% cho toàn bộ sản phẩm.

Trong khi đó, Massimo Dutti tung loạt ưu đãi đến 40% cho các sản phẩm đồ mùa hè và du lịch. Những thương hiệu thời trang và phụ kiện thời thượng được giới trẻ yêu thích như Uniqlo, ADLV, Hugo, Aokang, Exull Mode… đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi lớn cùng quà tặng phiên bản giới hạn.

Bên cạnh đó, loạt chương trình sale giữa năm của các thương hiệu mỹ phẩm cũng được tung ra như The Body Shop với ưu đãi đến 20%; The Face Shop và Beauty Box đến 50%...

Các thương hiệu đồ thể thao, du lịch cũng không bỏ lỡ giai đoạn đỉnh mua sắm dịp hè. Samsonite, Decathlon, Crocs đều tung chương trình giảm giá đến 50% cho các sản phẩm kèm quà tặng đặc biệt. Thương hiệu MaxxSport tranh thủ dịp này ra mắt bộ sưu tập mùa hè trẻ trung với mức giá ưu đãi.

Những người yêu trang sức khi mua sắm tại gian hàng của PNJ sẽ được hưởng ưu đãi 15% cho hóa đơn từ 1 triệu đồng. Thế Giới Kim Cương cũng đưa ra loạt sản phẩm giảm giá độc quyền đến 30%. Tín đồ thích chăm sóc nhà cửa sẽ được thỏa sức mua sắm đồ gia dụng, tiêu dùng trong chương trình giảm giá toàn bộ sản phẩm từ 50% và quà tặng theo từng mức hóa đơn của Lock&Lock. Chương trình diễn ra duy nhất tại Vincom Mega Mall Royal City trong 2 ngày 24-25/6.

Nhằm tiếp thêm năng lượng cho khách hàng trên hành trình săn “deal chồng deal”, Vincom triển khai nhiều chương trình mua sắm hoàn tiền hấp dẫn. Cụ thể, Vincom hợp tác Cake by VPBank triển khai chương trình hoàn tiền đến 300.000 đồng cho khách hàng đã có hoặc mở mới thẻ Cake với hóa đơn mua sắm từ 1 triệu đồng trở Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, LYN, BOO, PNJ... Sacombank cũng hợp tác Vincom áp dụng chương trình hoàn tiền 10% trên tổng giá trị hóa đơn mua sắm từ 1 triệu đồng, hoàn tiền tối đa 500.000 đồng khi mua sản phẩm Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Swarovski, Old Navy, Nike, Mango, Levi's, Cotton On, Mothercare, Typo và Aristino.

Lễ hội mua sắm đỏ Vincom Red Sale là sự kiện thường niên của Vincom diễn ra vào tháng 6, tháng 7 và đã trở thành "đại tiệc mua sắm" quy mô lớn, được mong chờ bậc nhất mùa hè. Sự kiện không chỉ mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam cơ hội mua sắm "hàng xịn giá hời", ưu đãi độc quyền, mà còn tạo không khí sôi động cho thị trường bán lẻ trong nước.