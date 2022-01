Loạt TV vừa ra mắt tại CES 2022

Lớp phủ mờ cũng được Samsung trang bị cho TV The Serif và The Sero 2022. Dòng The Serif 2022 có thêm tùy chọn 65 inch, trong khi The Sero 2022 bổ sung chế độ Multi View dạng dọc, cho phép xem nội dung từ nhiều nguồn phát cùng lúc. Các dòng TV được tích hợp nhiều tính năng như AirPlay 2, cổng HDMI 2.1... Ảnh: Samsung.