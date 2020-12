Loạt trang phục được lấy cảm hứng từ hình ảnh rapper

Nguyễn Tiến Truyển vận dụng các chất liệu khác nhau để làm nên "The new black". Vẫn là tông đen, trang phục khiến khán giả ấn tượng khi được áp dụng kỹ thuật may khối 3D, kiểu dáng từ thô ráp tới tinh xảo. Đôi khi, sắc màu được thay đổi bởi độ bóng.