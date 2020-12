Loạt trang phục đậm chất sporty-chic cho mùa đông

Thời trang thể thao năng động là phong cách được nhiều người ưa chuộng. Không chỉ mùa hè, tiết trời đông cũng rất thích hợp để nhiều trang phục sporty-chic lên ngôi.

Nếu còn lăn tăn không biết mặc gì, phối đồ như thế nào để vừa giữ ấm cơ thể, vừa thời trang và tiện lợi, bạn có thể trải nghiệm phong cách sporty-chic (thời trang thể thao ứng dụng) cùng những dòng trang phục tại siêu thị thời trang thể thao MaxxSport.

Áo sweater

Áo sweater adidas, Li-Ning là những item không còn xa lạ với tín đồ thời trang thể thao. Những chiếc áo cổ tròn với chất liệu cotton, nỉ và họa tiết nhấn nhá độc đáo luôn là lựa chọn sáng giá mỗi khi trời trở lạnh. Bạn có thể dễ dàng phối sweater với một chiếc áo sơ mi và chân váy hoặc quần jean để tăng phần tinh tế, thanh lịch nơi công sở; hay kết hợp với quần jogger để trở nên khỏe khoắn, năng động khi đến phòng tập.

Những chiếc áo sweater Li-Ning phối cùng quần jogger trẻ trung hay chân váy hiện đại.

Áo khoác nỉ và hoodie

Những thiết kế hoodie, áo khoác nỉ của các thương hiệu như adidas, le coq sportif, Li-Ning hay 361 ngày càng trở nên bắt mắt và tôn dáng. Những đường cut out độc đáo, hoạ tiết thêu tinh tế hay in logo biểu tượng đều có thể giúp bạn tạo nên một diện mạo thu hút. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái, tự do trong mọi chuyển động bởi chất liệu nỉ cao cấp, mềm mại nhưng bền màu và không hề bai dão.

Những chiếc hoodie của le coq sportif, 361 làm tăng sự thoải mái trong từng cử động.

Áo khoác gió

Trong ngôn ngữ thời trang, thiết kế oversize luôn tạo cảm giác thoải mái. Ngoài những màu sắc cơ bản như đen, navy, ghi xám, trắng, BST thu đông năm nay của adidas, le coq sportif còn bổ sung những màu sắc xu hướng như hồng pastel ngọt ngào, đỏ tươi hay vàng cam hiện đại. Cùng với đó là những họa tiết và cách kết hợp màu sắc ngẫu hứng in trên bề mặt tổng thể trang phục, giúp bạn trông nổi bật, ấn tượng hơn.

Áo khoác adidas là items phù hợp với những tín đồ đề cao sự đơn giản.

Quần track pants

Nhắc đến sporty-chic, bạn không nên bỏ qua track pants - mẫu quần gắn liền với hầu hết cách phối đồ phong cách này. Sự mềm mại, uyển chuyển từ chất liệu vải đến kết cấu quần giúp bạn dễ dàng di chuyển mà vẫn tôn dáng.

Quần legging phối cùng giày sneaker và áo khoác oversize là khởi nguồn của phong cách sporty-chic.

Giày sneaker

Đối với sporty-chic, ngoài quần áo và phụ kiện thời trang, sneaker là yếu tố quyết định độ chất cho outfit của bạn. Luôn đặt sự thoải mái, linh hoạt và đàn hồi lên hàng đầu, những đôi giày từ các thương hiệu adidas, asics, Li-Ning, 361 hay le coq sportif được trang bị công nghệ hỗ trợ tối ưu trong từng chuyển động, giúp đôi chân thư giãn dù di chuyển suốt ngày dài.

Các dòng giày X9000, Utralboost… của adidas được nhiều tín đồ thời trang yêu thích.

Khi yếu tố thoải mái, trẻ trung và năng động được đặt lên hàng đầu, phong cách sporty-chic là lựa chọn lý tưởng của nhiều người. Bạn chỉ cần một set đồ để diện từ phòng tập đến đường phố, khẳng định cá tính, khỏe khoắn và thời thượng.

Là một trong những siêu thị thời trang thể thao hàng đầu tại Việt Nam với chuỗi cửa hàng toàn quốc, MaxxSport là điểm đến quen thuộc của những người yêu phong cách sporty-chic. Thông qua loạt thiết kế đơn giản nhưng ấn tượng từ các thương hiệu nổi tiếng, MaxxSport giúp hàng triệu khách hàng định hình phong cách cá nhân.

Khách hàng có thể ghé MaxxSport để khám phá BST thu đông, truy cập fanpage MaxxSport hoặc website maxxsport.com.vn.