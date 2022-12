Loạt trải nghiệm không thể bỏ qua tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Tham gia các hoạt động biển Ngoài tắm biển, du khách đến Vũng Tàu còn có thể trải nghiệm nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn như chèo SUP, lướt ván, lặn ngắm san hô… Tại Vũng Tàu, chèo thuyền ván đứng (chèo SUP) là hoạt động mới nổi lên gần đây và được người trẻ yêu thích. Nếu không có gió lớn, lộ trình dài khoảng 3 km, xuất phát từ công viên Bãi Trước đến hòn Rù Rì và ngược lại là trải nghiệm đáng thử. Bạn có thể chọn khung giờ 6-8h và 16-18h để tránh nắng gắt, cản trở tầm nhìn. Trong khi đó, Côn Đảo được nhiều người ưu ái lựa chọn làm điểm ngắm san hô do thiên nhiên hoang sơ, hệ sinh thái đa dạng. Ảnh: Krzysztof Kowalik/Unsplash.