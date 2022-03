Loạt thương hiệu hút giới trẻ Việt của Cotton On Group

Cập bến Việt Nam từ cuối 2019, Cotton On Group đã tạo ấn tượng đặc biệt nhờ liên tục cập nhật xu hướng, sản phẩm mới lạ và giá bán lẻ phù hợp giới trẻ.

Tập đoàn Cotton On (Cotton On Group) mở cửa hàng đầu tiên tại Vincom Mega Mall Thảo Điền - TP.HCM. Tập đoàn này sở hữu các thương hiệu đình đám như Cotton On, Body, Rubi, Typo. Sản phẩm của thương hiệu được phân phối bởi ACFC - đơn vị bán lẻ thương hiệu thời trang quốc tế hàng đầu Việt Nam.

Tính đến tháng 3 năm nay, Cotton On Group đã có tổng cộng 13 cửa hàng tại Việt Nam. Những thương hiệu thuộc tập đoàn này rất quen thuộc với giới trẻ khu vực châu Á, từ Singapore, Thái Lan, đến Philippines và Hong Kong (Trung Quốc)… Trong đó, thương hiệu thời trang Cotton On được nhiều bạn trẻ yêu thích nhờ loạt sản phẩm mang phong cách năng động, trẻ trung và phóng khoáng.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ cơ bản nhưng không nhàm chán, từ áo thun, áo hai dây, đến áo sơ mi, quần jeans,… tại Cotton On.

Trang phục Cotton On hút giới trẻ nhờ phong cách độc đáo, thời thượng.

Trang phục của thương hiệu này chinh phục người tiêu dùng nhờ thiết kế đơn giản, dễ mix & match và phù hợp nhiều dáng vóc. Không những thế, Cotton On còn thường xuyên cập nhật xu hướng thời trang mới, mang đến cho giới trẻ nhiều sản phẩm trendy, có tính ứng dụng cao, thích hợp cho cả đi chơi, đi học hay đi làm hàng ngày.

Các sản phẩm của Cotton On không chỉ trendy mà còn mang tính ứng dụng cao.

Cũng thuộc nhà Cotton On, Cotton On Body cung cấp các dòng sản phẩm đặc trưng như activewear (đồ tập thể thao), swimwear (đồ bơi), intimates (đồ lót) và sleepwear (đồ mặc nhà).

Hướng đến lối sống lành mạnh, lạc quan và linh hoạt trong hoạt động thường ngày, thương hiệu này đem đến cho người dùng loạt đồ tập với đường cắt xẻ cá tính, tạo nét khỏe khoắn.

Trong khi đó, những chiếc áo ngủ nhiều màu sắc, họa tiết ngộ nghĩnh và phom dáng thoải mái sẽ giúp khoảng thời gian ở nhà của bạn thêm thư thái. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn các set đồ lót đa dạng với chất liệu mềm mại và quyến rũ, phù hợp mọi vóc dáng; hay những bộ đồ bơi trẻ trung, ngọt ngào.

Đồ lót và đồ tập thể thao của Cotton On Body có chất liệu thoải mái, kiểu dáng trẻ trung.

Không chỉ có trang phục, Cotton On Group còn có hệ sinh thái gồm nhiều thương hiệu vệ tinh thú vị. Trong đó, Rubi được xem là thiên đường phụ kiện, giày dép và túi xách, giúp nâng tầm phong cách và tạo điểm nhấn cho trang phục của bạn. Đáng chú ý, sản phẩm ở đây có mức giá từ 129.000 đồng đến 429.000 đồng, phù hợp với phần đông giới trẻ.

Sản phẩm của thương hiệu Rubi có mức giá hợp túi tiền mà vẫn chất lượng, thời trang.

Còn Typo là cái tên nằm trong "wish list" của các bạn trẻ yêu thích văn phòng phẩm và quà tặng trang trí độc lạ, mức giá phải chăng. Mỗi mẫu thiết kế của thương hiệu này đều hướng đến sự độc đáo, khác biệt.

Đến với Typo, bạn sẽ tìm thấy vô vàn sản phẩm như quà tặng, phụ kiện công nghệ, vật dụng trang trí nhà cửa, phụ kiện du lịch.... Tất cả góp phần tạo nên một không gian sống và phong cách tràn đầy cảm hứng cho người dùng.

Những phụ kiện trẻ trung, cá tính của Typo.

Có thể nói, Cotton On Group đã mang đến các dòng sản phẩm thời thượng từ Australia với mức giá phù hợp thị trường Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. Bên cạnh thường xuyên cập nhật xu hướng, tập đoàn còn chú trọng phát triển mô hình thời trang bền vững.

Đơn cử, các dòng sản phẩm denim tại đây sử dụng 10% chất liệu tái chế; áo thun họa tiết có 20% được làm từ cotton tái chế. Tập đoàn cũng góp phần hạn chế rác thải nhờ sử dụng polyester tái chế từ nhựa phế thải cho một số dòng sản phẩm Typo.

Hơn 2 năm có mặt tại thị trường, Cotton On Group đã thổi làn gió mới vào phong cách thời trang cũng như lối sống hiện đại của các bạn trẻ Việt Nam. Trong tương lai, tập đoàn kỳ vọng đem đến nhiều bộ sưu tập mới lạ, đáp ứng thị hiếu của cộng đồng yêu thời trang.