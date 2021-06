Loạt thương hiệu điện ảnh kéo dài hàng chục năm

Planet of the Apes: Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 1963 của nhà văn Pháp Pierre Boulle, thương hiệu điện ảnh Planet of the Apes đã ra mắt chín phim điện ảnh. Hành trình của Hành tinh khỉ được chia làm ba giai đoạn. Loạt phim nguyên bản sản xuất trong thập niên 1960-1970 gồm 5 phần, bản làm lại Planet of the Apes (2001) của Tim Burton và bộ ba tác phẩm tái khởi động thương hiệu ra mắt trong các năm 2011, 2014 và 2017. Tới nay, thương hiệu điện ảnh đã đồng hành với khán giả đại chúng non nửa thế kỷ. Ảnh: Fox.