Loạt thiết kế tiêu biểu trong BST +J thu đông 2021 của Uniqlo

Không để giới mộ điệu chờ lâu, ngày 26/11, Uniqlo đã trình làng BST +J thu đông 2021 kết hợp cùng nhà thiết kế huyền thoại Jil Sander.

Với những thiết kế mang đậm tinh thần cơ bản, tiện dụng và không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, Uniqlo luôn có chỗ đứng vững chắc trong lòng hàng triệu khách hàng mọi lứa tuổi. Những mẫu áo phông với đủ phom dáng, quần tây thế hệ mới, hay loạt sản phẩm tính năng cao như áo giữ nhiệt Heattech, áo khoác phao lông vũ siêu nhẹ Ultra Light Down... đã trở nên quen thuộc.

NTK Jil Sander @Peter Lindbergh được mệnh danh là "nữ hoàng tối giản".

Triết lý LifeWear và ý niệm về sự cơ bản vẫn luôn gắn liền với thương hiệu này. Dù vậy, Uniqlo không bó buộc mình trong một chiếc hộp giới hạn. Thay vào đó, hãng đưa tinh thần LifeWear lan tỏa cùng những nguồn cảm hứng riêng biệt, thể hiện được nhiều khía cạnh thời trang. Vì vậy, hàng năm, Uniqlo vẫn tung ra nhiều bộ sưu tập kết hợp đặc biệt.

Đơn cử, BST Uniqlo U được sáng tạo bởi Giám đốc nghệ thuật Christopher Lemaire, BST Uniqlo x Ines de la Fressange mang đậm dấu ấn “nàng thơ nước Pháp”… Tất nhiên, không thể không nhắc đến là màn kết hợp luôn được mong chờ giữa Uniqlo và “nữ hoàng tối giản” Jil Sander. Đó là BST +J với mối lương duyên bắt đầu từ năm 2009.

Những thiết kế vượt thời gian, đường may tinh xảo kết nối cùng tinh thần “Made for All” đã thách thức quy tắc thông thường trong tiếp cận thời trang cao cấp bấy giờ. Sau giai đoạn hợp tác đầu tiên từ 2009 đến 2011, những BST +J mùa thu đông 2020, xuân hè 2021 và mới nhất là BST thu đông 2021 ra mắt ngày 26/11 tiếp tục khiến giới mộ điệu say lòng.

Từ các mẫu áo sơ mi với chất liệu vải cao cấp, không phô trương ở phom dáng mà phảng phất nét tinh tế trong từng chi tiết nhỏ, đến các mẫu áo phao dáng rộng với tính năng giữ ấm vượt trội của mà vẫn phong cách, +J luôn là một trong những BST được trông đợi nhất mỗi mùa.

BST J+ gây ấn tượng ở nét đặc trưng rất riêng.

Thế giới không ngừng chuyển mình, và Uniqlo hay NTK Jil Sander cũng vậy. Được tạo nên từ dòng năng lượng luôn cuộn chảy hòa với hy vọng tràn đầy, BST +J thu đông 2021 được kỳ vọng tạo ra nhiều trải nghiệm mới mẻ cho người mặc.

NTK Jil Sander chia sẻ: “Mục đích chúng tôi ấp ủ cho dòng sản phẩm +J là mang chất lượng và sự tinh tế trong trải nghiệm thời trang cao cấp đến nhiều người hơn, kết nối và giúp họ có cơ hội tận hưởng các trang phục hiện đại. Chúng tôi khá tham vọng khi muốn tiếp cận mọi đối tượng khách hàng, mang đến những trang phục giúp họ luôn tự tin và sẵn sàng hòa mình vào bất cứ hoàn cảnh nào”.

Bên cạnh đó, “nữ hoàng tối giản” cũng tự hào khẳng định: “Đây sẽ là những trang phục thể hiện tính hiện đại vượt thời gian, minh chứng về chất lượng cùng mức giá phù hợp nhất”.

Những thiết kế đậm tinh thần thời trang cao cấp.

Vẫn là những thiết kế với phom dáng rộng, thoải mái mà tôn dáng, lý tưởng hoá tỷ lệ cơ thể, nhưng chất lượng vải vóc hay đường may của các sản phẩm trong BST mới đã được nâng tầm tối đa.

Các chất liệu như techno-satin, cashmere hay len merino được tận dụng triệt để, với mục đích giúp người mặc cảm nhận được sự mềm mịn đang lướt trên da. Còn lụa tơ tằm habotai lại thực hiện tốt nhiệm vụ tôn lên vẻ thanh lịch của người mặc.

Đường may và chất liệu phối hợp hài hòa.

Bảng màu cho BST lần này cũng là sự chấm phá thú vị. Bên cạnh những gam trầm cơ bản như đen, than, kaki, caramel vốn đã làm nên thương hiệu của Jil Sander, sắc trắng thanh thuần hay đỏ rực rỡ với nhiều sắc độ khác nhau cũng xuất hiện đan xen. Tất cả tạo thành một “bản nhạc” đầy màu sắc nhưng tinh giản.

Nhiều thiết kế của BST thu đông năm nay tôn vinh nét nữ tính của người mặc, như các mẫu chân váy vải len hai mặt với chi tiết xẻ đùi tôn dáng, hay chân váy đắp tà xếp li…

Những chi tiết nữ tính tạo nét mới lạ cho trang phục.