Loạt thiết bị thông minh giúp cảnh báo hỏa hoạn

First Alert dùng pin AA dễ dàng lắp đặt và thay thế. Là thiết bị báo cháy 2 trong 1, First Alert trang bị cảm biến thông minh có thể phát hiện khói và khí CO. Máy hỗ trợ Z-Wave tích hợp được với Samsung SmartThings và Ring Alarm, gửi thông báo ngay lập tức qua điện thoại hoặc email khi phát hiện nguy hiểm. Nhờ công nghệ cảm biến khói quang điện được tối ưu, máy nhận biết được các hạt khói tạo ra bởi đám cháy âm ỉ, phân biệt với khói khi nấu ăn hoặc tắm hơi. Giá thành máy khoảng 1,3 triệu đồng. Ảnh: Wirecutter.