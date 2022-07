Thách thức dành cho iPhone 14

Không chỉ gặp những vấn đề trong chuỗi cung ứng, tình hình kinh doanh và kinh tế nói chung cũng khiến Apple phải điều chỉnh sản lượng thế hệ iPhone sắp ra mắt.

Apple đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn trong quá trình phát triển và sản xuất dòng flagship iPhone 14 sắp ra mắt.

Điều này làm giới chuyên gia lo ngại Táo khuyết sẽ trở tay không kịp, làm ảnh hưởng đến tiến độ ra mắt sản phẩm chủ lực của mình trong tháng 9.

Khó khăn đến liên tục

Một trong những thách thức lớn nhất đến từ gián đoạn sản xuất liên quan đến dịch Covid-19, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc, quốc gia tập trung nhiều nhà máy sản xuất iPhone, đang áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt.

Thậm chí, trong báo cáo tài chính quý I/2022, Apple còn cảnh báo tình trạng này sẽ làm chậm trễ khâu chế tác các mẫu iPhone hiện tại và gây tổn thất tối đa 8 tỷ USD trong quý II. Trong báo cáo kinh doanh vừa công bố sáng 29/7 (giờ Việt Nam), CEO Tim Cook cho biết con số này ở dưới mức 4 tỷ USD .

Chưa ra mắt nhưng iPhone 14 gặp phải rất nhiều khó khăn trong khâu sản xuất và tìm kiếm nguyên vật liệu. Ảnh: Bloomberg.

Thực tế cho thấy, hồi tháng 5, giai đoạn kiểm tra xác minh kỹ thuật (EVT) cho iPhone 14, Apple yêu cầu các nhà sản xuất hoàn thiện tất cả bộ phận và quy trình trước khi đưa ra sản xuất, đã bị chậm 3 tuần so với truyền thống mọi năm.

Đầu tuần này, chính quyền Trung Quốc yêu cầu nhiều công ty sản xuất tại Thâm Quyến, bao gồm cả đối tác lắp iPhone Foxconn, phải hoạt động khép kín trong thời gian tới. Điều này có thể gây áp lực cho Apple khi hãng đang ở giai đoạn sản xuất cao điểm nhằm chuẩn bị cho đợt ra mắt iPhone 14 vào tháng 9.

Theo một số chuyên gia phân tích, dòng iPhone ra mắt trong năm nay còn phải chịu ảnh hưởng xấu bởi tình trạng khan hiếm nguyên liệu sản xuất.

Nhà phân tích thị trường màn hình Ross Young cho rằng do thay đổi kích thước màn hình trên iPhone 14 Max nên tiến độ sản xuất bị chậm so với kế hoạch ban đầu. Trên Twitter, Ross Young tiết lộ các lô panel màn hình của iPhone 14 Max "vẫn còn chậm đến tháng 8".

Cũng trong tuần này, chuyên gia Ming-Chi Kuo cho biết chất lượng lô hàng cảm biến camera sau của iPhone 14 đã gặp vấn đề, buộc Apple phải tìm nhà cung cấp thay thế để không ảnh hưởng đến lịch trình ra mắt iPhone 14.

Ngoài ra, tình trạng thiếu hụt con chip trên toàn cầu cũng góp phần vào chuỗi khó khăn này này, khi Apple phải cạnh tranh với các nhà sản xuất khác, từ lĩnh vực ôtô cho đến vũ khí, để có được nguồn cung cấp linh kiện ít ỏi.

Nhưng để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt linh kiện cho smartphone của mình, Apple đã chuẩn bị trước nhiều kịch bản dự phòng. Hãng đang làm việc ráo riết với các đối tác nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng khan hàng, trễ hàng, ảnh hưởng xấu đến kết quả mở bán.

Cụ thể, Táo khuyết đã kêu gọi các nhà cung cấp ở Trung Quốc tăng tốc sản xuất iPhone 14. Bên cạnh đó, theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, gã khổng lồ công nghệ còn mở rộng danh sách các hãng cung ứng cho dòng iPhone 14 Pro với sự gia nhập của SG Micro đến từ Trung Quốc.

Apple vẫn tự tin về tương lai của iPhone 14

Song, khó khăn với Apple không chỉ dừng lại ở đó. Tình trạng lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu tăng cao đã bóp chặt túi tiền của người dùng, khiến họ cân nhắc hơn khi lựa chọn mua flagship mới của Táo khuyết.

Apple vẫn lạc quan bất chấp tình hình kinh tế bất ổn định và nhu cầu trên thị trường thiết bị điện tử giảm. Ảnh: AFP.

Điều này đồng nghĩa với việc những người đang sử dụng các dòng sản phẩm cũ của Apple sẽ ít có nhu cầu mua mới trong năm nay, đe dọa doanh số bán iPhone 14 vào tháng 9 tới.

Micron Technology, nhà cung cấp bộ nhớ cho Apple, đã cảnh báo doanh số smartphone và máy tính sẽ thấp hơn nhiều so với ước tính vì sức mua của người dùng giảm. Đồng thời, số lượng đơn hàng của dòng thiết bị cao cấp cũng giảm đến 8% trong quý I/2022, Counterpoint Research cho biết.

Đối mặt với tình trạng này, Apple vẫn rất lạc quan. Tập đoàn công nghệ cho biết họ vẫn chưa nhận thấy dấu hiệu xấu nào đến từ thị trường. Hồi tháng 4, hãng khẳng định nhu cầu mua hàng vẫn tăng cao và sức mua của người dùng chưa có xu hướng suy giảm.

Apple còn trao đổi với nhà cung ứng rằng doanh số dòng iPhone 14 sẽ cao hơn iPhone 13 trong giai đoạn đầu. Trong đó, thị trường Trung Quốc sẽ là điểm tựa lớn cho dòng iPhone sắp ra mắt vì nhu cầu mua smartphone Apple của người dùng tại đây vẫn có dấu hiệu tăng cao bất chấp tình trạng suy thoái kinh tế.

Do đó, Táo khuyết hoàn toàn có lý do để tự tin rằng doanh số iPhone 14 sẽ bùng nổ và có thể vượt qua thế hệ iPhone 13. Trong đó, cặp iPhone 14 Pro và Pro Max ​​sẽ có những cải tiến lớn về thiết kế, vi xử lý và camera, dự kiếnđược người dùng ưa chuộng hơn dù có giá bán cao hơn ít nhất 100 USD so với thế hệ trước.

Bên cạnh đó, theo chuyên gia Ming-Chi Kuo, những vấn đề trong chuỗi cung ứng cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến khâu sản xuất của Apple. Ông đã phủ nhận toàn bộ những đồn đoán liên quan đến việc dời ngày ra mắt iPhone mới, đồng thời khẳng định đã nhiều kịch bản đã được chuẩn bị trước phòng ngừa tình trạng thiếu hụt linh kiện cho iPhone 14.