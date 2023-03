Loạt smartphone vừa lên kệ tại Việt Nam

Chỉ trong 2 tháng đầu năm, các nhà sản xuất đã lần lượt giới thiệu nhiều mẫu smartphone mới. Bên cạnh nâng cấp về cấu hình hay tính năng, giá thành cũng được các hãng chú trọng.

Chỉ trong 2 tháng đầu năm, thị trường Việt Nam chứng kiện sự ra mắt của hàng loạt mẫu smartphone mới. Ảnh: Thúy Hạnh.

Thị trường smartphone tại Việt Nam đang ghi nhận nhiều diễn biến sôi động chỉ trong 2 tháng đầu năm. Lần lượt Samsung, Xiaomi, OPPO hay OnePlus đều đã cho ra mắt những dòng smartphone chiến lược nhằm cạnh tranh thị phần. Nhiều mẫu máy được mở bán tại Việt Nam chung thời điểm với thế giới cho thấy sức hấp dẫn của thị trường trong nước ngày càng được cải thiện.

Samsung Galaxy S23 series

Trong sự kiện Galaxy Unpacked 2023, Samsung đã giới thiệu 3 mẫu smartphone mới của dòng Galaxy S23 bao gồm Galaxy S23, Galaxy S23 Plus và Galaxy S23 Ultra.

Dòng máy này chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam vào ngày 18/2 với nhiều khuyến mại cùng chính sách thu cũ đổi mới giúp mức giá trở nên dễ tiếp cận hơn với người dùng Việt.

Hiện phiên bản tiêu chuẩn của mẫu Galaxy S23 đang có giá là 15,7 triệu, Galaxy S23 Plus là 21 triệu và Galaxy S23 Ultra là 24,5 triệu đồng. Mức giá này chưa bao gồm ưu đãi của các chuỗi bán lẻ.

Hơn 80% lượng máy đặt trước của dòng Galaxy S23 thuộc về mẫu S23 Ultra. Ảnh: Thúy Hạnh.

Năm nay dòng Galaxy S23 được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 2 với khả năng tối ưu tốc độ xử lý và tăng cường thuật toán AI.

Cả 3 mẫu máy đều được trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X với độ sáng tối đa đạt 1.750 nits cùng tần số quét 120 Hz. Dòng sản phẩm này sở hữu kính cường lực Victus 2 cùng chuẩn kháng nước và bụi IP68.

Bên cạnh đó, Galaxy S23 hỗ trợ sạc nhanh 25 W trong khi Galaxy S23 Plus và S23 Ultra hỗ trợ công suất sạc nhanh tối đa lên tới 45 W. S23 Ultra vẫn giữ viên pin 5.000 mAh, trong khi Galaxy S23 và S23 Plus đều được nâng dung lượng pin thêm 200 mAh so với thế hệ trước, lên mức lần lượt là 3.900 và 4.700 mAh.

Ngoài ra, Samsung cho biết Galaxy S23 kết hợp giữa thuật toán tối ưu quá trình sử dụng và hệ thống tản nhiệt buồng hơi mới, mang đến thời lượng sử dụng thực tế dài hơn.

Xiaomi 13 series

Xiaomi vừa cho ra mắt dòng 13 series với 3 mẫu máy là Xiaomi 13 Lite Xiaomi 13 và Xiaomi 13 Pro. Giá niêm yết của 3 mẫu lần lượt là 10,69 triệu, 22,99 triệu và 29,99 triệu đồng, chưa bao gồm ưu đãi đặt trước tại các chuỗi bán lẻ trong giai đoạn 27/2-10/3.

Xiaomi 13 Pro được trang bị bộ lọc màu Leica riêng. Ảnh: Thúy Hạnh.

Dòng Xiaomi 13 gây ấn tượng khi có 2 mẫu máy cao cấp là Xiaomi 13 và Xiaomi 13 Pro được trang bị 3 camera với ống kính quang học Leica. Ngoài ra, 2 phiên bản cao cấp cũng được trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 2. Trong khi đó, để cạnh tranh với các mẫu smartphone tầm trung khác, phiên bản Lite được trang bị chip Snapdragon 7 Gen 1.

Xiaomi 13 và Xiaomi 13 Pro có viên pin với dung lượng lần lượt là 4.500 và 4.820 mAh. Cả 2 mẫu máy đều được trang bị sạc nhanh không dây 50 W. Ngoài ra, Xiaomi 13 được hỗ trợ sạc nhanh có dây 67 W và con số này lên tới 120 W trên Xiaomi 13 Pro. Tương tự Xiaomi 13, viên pin của Xiaomi 13 Lite cũng có dung lượng 4.500 mAh và máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 67 W.

Bộ ba thiết bị này đều được trang bị màn hình AMOLED với tần số quét lên tới 120 Hz. Trong đó, 2 phiên bản cao cấp hơn đạt tiêu chuẩn IP68 với khả năng chống bụi và chống nước.

OPPO Reno 8T

Sau khi ra mắt bộ ba Reno8 series, OPPO đã giới thiệu thêm 2 mẫu smartphone là Reno8 T 5G và Reno8 T tại thị trường Việt Nam. Dòng máy này được hãng hướng tới phân khúc tầm trung với mức giá phiên bản thấp nhất của Reno8 T 5G là 9,99 triệu và Reno8 T 8,49 triệu đồng.

OPPO Reno8 T 5G được trang bị con chip Snapdragon 695 và OPPO Reno8 T được trang bị con chip Helio G99.

OPPO Reno8 T nhận được 27.000 đơn hàng trong thời gian đặt trước. Ảnh: Thúy Hạnh.

Cụ thể, Reno8 T 5G là mẫu Reno đầu tiên được trang bị camera góc rộng lên tới 108 MP. Máy sở hữu tấm nền AMOLED với kích thước 6,7 inch cùng màn hình cong 3D với tần số quét lên tới 120Hz. Mẫu Reno8 T cũng được trang bị tầm nền AMOLED nhưng máy không có màn hình cong 3D và tần số quét chỉ có 90 Hz. Máy kích thước màn hình nhỏ hơn, 6,4 inch.

Về dung lượng pin, Reno8 T 5G sở hữu viên pin 4.800 mAh đồng thời tích hợp sạc nhanh 67 W và Reno8 T là viên pin 5.000 mAh cùng sạc nhanh 33 W.

OnePlus 11

OnePlus 11 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 8/2 và được mở bán vào ngày 24/2. Máy có mức giá 17,99 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn 8 GB/128 GB.

OnePlus 11 chính thức mở bán tại Việt Nam vào ngày 24/2. Ảnh: ZDNET.

Về thiết kế, máy sở hữu màn hình Super Fluid AMOLED với kích thước 6,7 inch cùng tần số quét 120 Hz. OnePlus 11 được trang bị bộ ba camera với cảm biến chính IMX890 50 MP. Bổ sung cho camera chính là một camera siêu rộng 115 độ 48 MP và một ống kính chân dung IMX709 32 MP.

Với viên pin dung lượng 5.000 mAh cùng hỗ trợ sạc nhanh 100 W, OnePlus 11 giúp người dùng có thời lượng trải nghiệm sử dụng thiết bị dài hơn.

realme 10

Vào đầu tháng 1, realme chính thức trình làng chiếc realme 10 tại thị trường Việt Nam với mức giá 7,19 triệu đồng. Đây là mẫu smartphone tầm trung có ưu điểm về thiết kế, camera và thời lượng pin, kèm theo mức giá dễ tiếp cận. Máy được trang bị màn hình 6,4 inch, với tấm nền Super AMOLED cùng tần số quét 90 Hz

realme 10 sở hữu các phiên bản màu sắc đẹp mắt. Ảnh: GADGETMATCH.

Về hiệu năng, máy sử dụng con chip Helio G99, một con chip cho hiệu năng ở mức khá, có thể đáp ứng nhu cầu giải trí, chơi được các tựa game phổ biến ở thiết lập đồ hoạ tầm trung trở xuống.

Ngoài ra, máy có dung lượng pin 5.000 mAh và trang bị sạc nhanh 33 W. Điểm hạn chế của mẫu máy này là không hỗ trợ 5G.