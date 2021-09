Loạt siêu anh hùng chuẩn bị đổ bộ màn ảnh rộng

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25/3/2022): Sau khi Scott Derrickson chia tay Marvel với lý do khác biệt về mặt sáng tạo, Sam Raimi (đạo diễn của Người Nhện) đảm nhận vai trò đạo diễn của Doctor Strange 2. Chủ tịch Marvel mô tả phần phim mới sẽ là "cuộc phiêu lưu ly kỳ, đáng sợ, căng não". Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams và Chiwetel Ejiofor sẽ trở lại bộ phim. Elizabeth Olsen cũng xuất hiện trong phim. Các sự kiện của WandaVision được cho là liên quan trực tiếp đến Doctor Strange 2. Ảnh: Disney Studios.