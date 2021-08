Loạt series truyền cảm hứng cải tạo nhà cho người lười

Thay đổi không gian sống thường ngày với kinh nghiệm đa dạng từ người trong nghề.

Thay đổi không gian sống thường ngày với kinh nghiệm đa dạng từ người trong nghề.

Bên cạnh tính thẩm mỹ cao, các chương trình về trang trí nhà cửa và nội thất thường có nhiều kiến thức bổ ích cùng phong cách thiết kế phong phú để người xem tham khảo.

Zing gợi ý bạn một số series nổi bật với phần hình ảnh mãn nhãn, phù hợp xem khi giãn cách.



Abstract: The Art of Design

IMDb: 8.4/10 Thời lượng: 2 mùa, 14 tập

Ảnh: Netflix.

Nội dung:

Xoay quanh nhiều ngành nghề khác nhau như kiến trúc, đồ họa, thời trang, Abstract: The Art of Design mang đến cho người xem những góc nhìn mới về nghệ thuật, đồng thời thể hiện tầm quan trọng của thiết kế đối với cuộc sống hàng ngày.

Lý do nên xem:

Mỗi tập là câu chuyện về một lĩnh vực liên quan đến thiết kế.

Những chia sẻ và trải nghiệm thực tế của các chuyên gia giúp bạn có thêm kiến thức và cải thiện tư duy thẩm mỹ.

_____



The World's Most Extraordinary Homes

IMDb: 7.6/10 Thời lượng: 2 mùa, 12 tập

Ảnh: ArchDaily.

Nội dung:

Theo chân kiến trúc sư Piers Taylor và nữ diễn viên đam mê bất động sản Caroline Quentin, khán giả của The World's Most Extraordinary Homes sẽ được khám phá những ngôi nhà độc đáo trên khắp thế giới.

Lý do nên xem:

Chương trình được đầu tư khủng về mặt hình ảnh với góc quay đẹp, bắt mắt.

Mùa 2 cung cấp kiến thức về kiến trúc đặc trưng ở nhiều quốc gia khác nhau.

_____



Instant Hotel

IMDb: 7.3/10 Thời lượng: 2 mùa, 18 tập

Ảnh: Popsugar.

Nội dung:

Chương trình truyền hình thực tế của Úc Instant Hotel phù hợp với những ai đang kinh doanh dịch vụ khách sạn hay có hứng thú với lĩnh vực này. Xoay quanh mô hình cho thuê nhà ngắn hạn, Instant Hotel là cuộc thi giữa các chủ nhà. Họ sẽ thay phiên nghỉ qua đêm tại căn hộ của nhau, xếp hạng trải nghiệm và tìm ra người có ngôi nhà đáng sống nhất.

Lý do nên xem:

Những nhận định từ người trong nghề gợi ý khán giả cách thiết kế một căn hộ mang lại sự thoải mái cho người ở.

Mùa 1 đã nhận không ít phản hồi tích cực vì tính giải trí cao và có nhiều tình huống tranh luận gay cấn.

_____



Interior Design Master

IMDb: 6.5/10 Thời lượng: 1 mùa, 8 tập

Ảnh: Netflix.

Nội dung:

Interior Design Master ghi lại cuộc đua hấp dẫn của 10 nhà thiết kế nội thất với mục tiêu giành lấy hợp đồng tại khách sạn hàng đầu ở London. Mỗi tuần, một thử thách khác nhau được đặt ra nhằm kiểm tra khả năng thích nghi và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Trong suốt chương trình, các ứng viên phải cải tạo nhiều không gian khác nhau như căn hộ nghỉ dưỡng, phòng ký túc xá, thậm chí là cửa hàng.

Lý do nên xem:

Dàn giám khảo kinh nghiệm với sự góp mặt thường xuyên của Michelle Ogundehin, cựu tổng biên tập tạp chí thiết kế Elle Decor.

Chủ đề mỗi vòng thi đa dạng với những thiết kế sáng tạo, đẹp mắt.

_____



Tiny House Nation

IMDb: 7.1/10 Thời lượng: 5 mùa, 83 tập

Ảnh: Netflix.

Nội dung:

Tiny House Nation là show truyền hình về những khách hàng muốn thử sức với lối sống tiết kiệm không gian. Nhờ sự giúp đỡ của hai chuyên gia cải tạo John Weisbarth và Zack Giffin, khán giả sẽ được chu du khắp nước Mỹ, chứng kiến quá trình thi công và trang trí những ngôi nhà có diện tích sàn dưới 500 m2.

Lý do nên xem:

Chương trình mang thông điệp ý nghĩa. Mỗi người có một lý do khác nhau để sống trong căn nhà chật hẹp, nhưng ai cũng xứng đáng được thư giãn và hài lòng với mái ấm của mình.

Bạn có thể học cách tối ưu diện tích nhà với các ý tưởng bài trí và mẹo thủ công thông minh.

_____



Dream Home Makeover

IMDb: 5.6/10 Thời lượng: 2 mùa, 12 tập

Ảnh: Inspiring Home.

Nội dung:

Trong Dream Home Makeover, hai vợ chồng Shea và Syd McGee sẽ đến từng nhà và giúp đỡ những người đang gặp rắc rối với không gian sống. Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của họ, nhiều gia đình đã có ngôi nhà mới gọn gàng, thoải mái hơn.

Lý do nên xem:

Những lời khuyên bổ ích về thiết kế từ cặp đôi McGee có thể áp dụng vào việc cải tạo nhà bạn sau này.

Nhiều ý tưởng thiết kế mới mẻ, truyền cảm hứng cho người xem phấn đấu đạt được căn nhà trong mơ.

_____



Get Organized with The Home Edit

IMDb: 4.8/10 Thời lượng: 1 mùa, 8 tập

Ảnh: The New Yorker.

Nội dung:

Bằng cách khéo léo phân loại và bố trí đồ đạc, Teplin và Clea Shearer, hai chuyên gia về nội thất đã tạo ra nhiều không gian đẹp mắt cho khách hàng của mình.

Lý do nên xem: