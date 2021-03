Loạt sao khổ sở vì cân nặng trên 100 kg

Nam ca sĩ Randy Jackson từng nặng đến 162 kg. Ngôi sao của Name That Tune sau đó được chẩn đoán mắc tiểu đường type 2. Trước đó, ngôi sao 65 tuổi từng can thiệp phẫu thuật và giảm được 46 kg nhưng cân nặng nhanh chóng quay về mức cũ. Ông quyết định thay đổi lối sống, cách ăn uống và phải mất đến hai thập kỷ để giảm được 52 kg.