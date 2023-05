Loạt sản phẩm công nghệ đột phá nhưng thất bại

Ra mắt thị trường vào năm 1992, Sony MiniDisc (MD) là định dạng đĩa nhạc cho chất lượng âm thanh tương tự CD nhưng nhỏ gọn hơn và có thể ghi/xóa dữ liệu. Tuy nhiên, máy nghe nhạc MD có giá đắt, lượng album phát hành quá ít. Khi máy nghe nhạc MP3 và đĩa CD-RW (có thể ghi/xóa dữ liệu nhiều lần) trở nên phổ biến vào cuối những năm 1990, số phận của định dạng MD đã an bài. Ảnh: This Does Not Compute.