Loạt sách ‘Súp gà cho tâm hồn’ ra mắt tác phẩm mới cho trẻ nhỏ

Ấn bản “Chicken Soup for the Soul Babies” sẽ dành cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi và “Chicken Soup for the Soul Kids” sẽ dành cho trẻ 4-7 tuổi.

Loạt truyện nổi tiếng Chicken Soup for the Soul (tạm dịch Súp gà cho tâm hồn) với doanh thu nhiều triệu USD đang tiếp cận đối tượng độc giả nhỏ tuổi hơn.

Công ty truyền thông, xuất bản Chicken Soup for the Soul đã hợp tác với nhà xuất bản hướng đến trẻ em Charlesbridge để chuẩn bị ra mắt hai loạt sách mới, theo một thông báo của hai đơn vị xuất bản này ngày 20/4.

Hai cuốn sách tranh dành cho thiếu nhi thuộc loạt sách Chicken Soup for the Soul sắp được ra mắt. Ảnh: AP.

Theo đó, loạt sách Chicken Soup for the Soul Babies sẽ dành cho trẻ mới sinh và trẻ mới biết đi đến 3 tuổi và Chicken Soup for the Soul Kids sẽ dành cho lứa tuổi 4-7.

Những cuốn sách mới sẽ bắt đầu được ra mắt vào ngày 21/9, cụ thể là hai cuốn sách board book (sách giấy dày) Everyone Shares (Except Cat) và Everyone Says Please (Except Cat) cùng hai cuốn sách tranh The Sunshine Squad: Discovering What Makes You Special và Sophie và Tiny Dognapping: A Book About Doing the Right Thing.

Amy Newmark, Tổng biên tập của Chicken Soup for the Soul cho biết trong một tuyên bố: “Khi chúng tôi quyết định rằng đã đến lúc hợp tác với một nhà xuất bản dành cho trẻ em, Charlesbridge là lựa chọn đầu tiên của tôi. Tôi rất vui mừng với sự ra mắt của những cuốn sách đầu tiên trong loạt sách Chicken Soup for the Soul Kids and Babies. Chúng truyền đạt các giá trị một cách thú vị. Thật tuyệt biết bao khi lũ trẻ sẽ được vui chơi và giải trí trong khi các em tiếp thu những bài học cuộc sống mà cha mẹ và ông bà muốn chia sẻ với các em!”

Yolanda Scott, đại diện nhà xuất bản Charlesbridge cũng cho biết hai công ty có chung mục tiêu. “Sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng nên những độc giả và người học hỏi suốt đời muốn gắn bó hoàn hảo với tầm nhìn của Chicken Soup for the Soul. Đó là biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn theo từng câu chuyện một. Các bậc cha mẹ ngày nay đã lớn lên với loạt sách gốc và chúng tôi mong muốn mang cách kể chuyện tích cực và hòa nhập của Chicken Soup for the Soul tới cho thế hệ tiếp theo”, bà Yolanda Scott cho hay.