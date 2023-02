Loạt sách nói lãng mạn cho ngày Valentine

Cuốn While We Were Dating của Jasmine Guillory, giọng đọc Janina Edwards. Trong tác phẩm này, chuyên gia tiếp thị Ben Stephens đang thực hiện giấc mơ quay phim có sự tham gia của Anna Gardner, một trong những nữ diễn viên Mỹ xuất sắc. Nhưng khi cha của Anna phải nhập viện, mọi dự định Ben đang hướng tới có thể sẽ phải thay đổi. Ben tình nguyện chở Anna đến bệnh viện và mong cô sớm quay lại để họ có thể tiếp tục quay phim. Và hành trình với mục đích thuần túy là kinh doanh ban đầu sẽ sớm thay đổi và quan hệ của cả hai còn tiến xa hơn nữa. Ảnh: Amazon.