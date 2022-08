Loạt sách ăn khách chưa được thể hiện trọn vẹn trong phim

Người hâm mộ của The Hobbit không thể ngờ rằng cuốn tiểu thuyết mềm mại, ngọt ngào và lấy bối cảnh trong một thế giới quen thuộc của Chúa Nhẫn lại bị chính đạo diễn phim The Lord of the Rings là Peter Jackson làm cho rối tung lên. Dù bộ ba phim The Hobbit (2012-2014) đều thành công về mặt phòng vé nhưng chúng đã bị các nhà phê bình chỉ trích vì quá dàn trải tình tiết của tác phẩm. Tập phim thứ ba The Battle of Five Armies là tập phim bị chỉ trích nhiều nhất. Ảnh: Amazon.