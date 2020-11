Loạt quán mới tại TP. HCM cho bạn khám phá cuối tuần

Thiên đường ăn chơi Sài thành nổi tiếng với nhiều tiệm cà phê, bar có phong cách độc đáo. Những địa chỉ sau đây sẽ giúp bạn "bung xõa" vào ngày nghỉ cuối tuần.

Tiệm cà phê với khung cửa ôm trọn nhà thờ Đức Bà hay có tầm nhìn lý tưởng cho bạn ngắm máy bay là những gợi ý thú vị cho cuộc “chill” cuối tuần. Bên cạnh đó, nếu muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ, bạn có thể ghé quán cà phê kiểu Địa Trung hải hay quán bar lấy cảm hứng từ một ứng dụng hẹn hò.

Phen's Coffee

Nằm gần phi trường, quán sở hữu view ngắm cảnh ấn tượng. Từ đây, bạn sẽ được thu trọn vào tầm mắt toàn cảnh máy bay hạ cánh, thu về những bộ hình sống ảo chất lừ. Tuy nhiên, địa điểm này chỉ thích hợp ngồi chiều và đêm, vì ban ngày khá nóng.

Khách hàng cảm nhận:

Linh K Nguyễn: "Menu có tận 10 món mới. Trà cam sả quả mọng đỏ khá thanh và không hề chát. Sau đôi ba lần đến thì mới để ý quán vừa đầu tư thêm vài góc sống ảo chất như nước cất. Đến vào buổi tối thì đừng lo bỏ lỡ cơ hội chụp chẹt bởi hệ thống đèn lung linh sẽ giúp bạn thỏa sức check-in cháy máy".

Villay 0110: "Không gian ngoài trời view đẹp, nếu ngồi khu trong nhà, bạn sẽ không thể ngắm hoàng hôn. Nhân viên dễ thương, làm nước hơi chậm nhưng niềm nở".

Người Tám Chuyện House

Quán cà phê nghe tên "chill phết" nằm trong một căn chung cũ ở quận 1. Điểm độc đáo nhất của tiệm là khung cửa sổ có view nhìn thẳng ra nhà thờ Đức Bà, một trong những biểu tượng của Sài thành.

Lối thiết kế vintage với vài ba bộ bàn ghế gỗ, bức tường vàng cũ kỹ, khiến nhiều người thích thú. Trên đường đến quán, bạn lưu ý không gây mất trật tự, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân sinh sống ở đây.

Khách hàng cảm nhận:

Góc của Dean: "View đẹp và thơ mộng, đặc biệt là buổi hoàng hôn. Quán có 3 khung giờ mở cửa và khoảng thời gian ngồi cũng khá giới hạn. Đó cũng là điều thú vị để chúng ta học cách trân trọng thời gian của bản thân nhiều hơn. Về đồ uống, mọi thứ rất tuyệt vời. Mức giá cho các món đồ uống đơn khoảng 70.000 đồng, set trà hoa 150.000 đồng. Đối với Dean, nơi lí tưởng như vậy thì mức giá đó hoàn toàn xứng đáng và hợp lí. Quán thích hợp cho nhóm 2 hoặc 4 người".

Le Ciel Cafe

Lấy cảm hứng từ miền đất Địa Trung Hải, quán được thiết kế với tông trắng xanh chủ đạo, điểm nhấn là các cây cảnh trang trí. Dù diện tích không quá rộng, quán gồm cả không gian phòng máy lạnh và ngoài trời. Các thức uống machiato được ưa chuộng tại đây.

Khách hàng cảm nhận:

Rosie Huỳnh: "Quán được thiết kế đơn giản nhưng rất dễ thương. Không gian nhỏ xinh, lấy ánh nắng tự nhiên nên chụp hình bằng cam thường cũng đẹp. Các bạn nhân viên thân thiện, giới thiệu menu nước nhiệt tình. Món Santorini Vibe (trà hoa đậu biếc sữa tươi) 55.000 đồng được pha chế khá ngon, lớp sữa phía trên béo vừa phải. Quán mở nhạc cũng nhẹ nhàng, khá chill. Mọi người nên ghé vào buổi sáng để đỡ đông và chụp hình tiện hơn. Bãi giữ xe nằm ở khu vực sân banh cạnh quán, đi bộ 1 phút là tới. Sau khi thanh toán xong, bạn nhớ giữ lại bill để không phải trả phí giữ xe 5.000 đồng".

Barry Trần: "Đồ uống và bánh ngọt chất lượng ổn. Cherry Blossom Tea Machiato khá ngon, mình chấm 8,5/10 điểm. Bánh Panna Cotta Dâu vị cũng tương tự các quán khác. Decor bánh mình chưa ưng lắm vì lá trang trí hơi to và sốt dâu không bắt mắt lắm. Món này chỉ được 7/10 điểm".

Switch - Wine & Cocktail Bar

Ngoài những ly cocktail bắt vị, điểm đặc biệt hút khách ở bar "tình yêu" là concept mới lạ khiến hội FA khó thể chối từ. Khi đến bar, mỗi khách sẽ được phát một chiếc vòng màu để thể hiện tình trạng "relationship".

Nếu vẫn độc thân, bạn chọn vòng xanh. Màu đỏ dành cho những ai đã có chủ". Không chỉ có nhạc EDM sôi động, quán còn phục vụ những bản acoustic êm đềm.

Khách hàng cảm nhận:

An An: "Không gian ở đây rất đẹp, thiết kế đơn giản và hiện đại, view Bitexco siêu chill. Gọi vài cốc rượu rồi ngồi đây ngắm trời trăng cũng thú vị. Đồ uống ở đây khá rẻ, vào "Happy Hour", chỉ 68.000 đồng/ly. Menu đủ cả đồ vặt và ăn no".

Thiên Thư: "Đồ ăn ở đây mình chấm 8/10 điểm, nêm nếm vừa miệng. Giá cả phải chăng cho cặp đôi đi hẹn hò, vừa ăn và uống tầm 700.000-800.000 đồng. Góc nào cũng có thể chụp ảnh sống ảo. Quán còn có ban công, ai thích chill như mình có thể nghe nhạc, hóng gió".