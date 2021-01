Loạt quái thú lộ diện trong trailer bom tấn ‘Godzilla vs. Kong’

Godzilla: Ở Godzilla (2014), quái thú xuất hiện từ lòng biển đã chiến đấu với một cặp MUTO, ngăn chặn hậu duệ của chúng xâm nhập thế giới loài người. Tới Godzilla: King of the Monsters (2019), Godzilla tiếp tục cứu nhân loại một lần nữa trước hiểm họa rồng ba đầu Ghidorah và Rodan. Tới cuối phim, nó đánh bại Ghidorah và trở thành vua của các quái thú. Trong lần trở lại ở Godzilla vs. Kong, thay vì đứng về phe loài người, vua của các quái thú dường như sẽ đóng vai phản diện.