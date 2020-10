Loạt phim 'xXx' của Vin Diesel bị kiện

Mâu thuẫn giữa các nhà đầu tư xung quanh thỏa thuận bản quyền loạt phim “xXx” khiến tương lai phần thứ 4 của thương hiệu trở nên mù mờ.

The Hollywood Reporter đưa tin hãng Weying Galaxy đã đệ đơn kiện lên tòa án tối cao Los Angeles, yêu cầu được bồi thường thiệt hại và quyền kiểm soát doanh nghiệp liên doanh nắm quyền sở hữu bản quyền thực hiện các phần mới của thương hiệu xXx có Vin Diesel đóng chính.

Nội dung khiếu nại cho biết năm 2017, Weying đã mua lại bản quyền sản xuất các phần phim mới thuộc thương hiệu hành động xXx sau xXx (2002), xXx: State of the Union (2005) và xXx: Return of Xander Cage (2017).

Đối tác của Weying trong thương vụ mua bán là The H Collective (THC), đơn vị được giới thiệu là đã đạt được thỏa thuận với Revolution Studios (hãng phim đã sản xuất 3 phần phim xXx trước) và đang sở hữu bản quyền loạt phim.

xXx là một trong ba series làm nên tên tuổi Vin Diesel gồm Riddick, xXx và Fast & Furious. Ảnh: Revolution Studios.

Weying, đại diện bởi đoàn luật sư tại Sheppard, Mullin, cho biết họ đã ký thỏa thuận liên doanh với THC. Hai bên đồng thuận góp vốn để Xtreme Picture thực hiện phần phim thứ tư thuộc thương hiệu xXx. Weying cho biết họ đã đóng góp 6,155 triệu USD trong khi THC chỉ đầu tư 2,045 triệu USD , ít hơn một nửa so với những gì đã hứa hẹn.

Đơn khiếu nại của Weying có đoạn: “Sau khi được khuyến khích ký kết thỏa thuận liên doanh năm 2017 và bản sửa đổi năm 2018, đóng góp 6,155 triệu USD để sở hữu 100% bản quyền sản xuất các phần tiếp theo của thương hiệu xXx, Weying phát hiện bị đơn THC trên thực tế không hề sở hữu 100% bản quyền như đã khẳng định trước đây”.

Trên thực tế, phải tới tháng 4, hai năm sau khi Weying chi trả khoản tiền trị giá hơn 6 triệu USD kể trên, THC cuối cùng mới nhận được sự chấp thuận từ phía Vin Diesel để chuyển nhượng bản quyền làm phim xXx cho Xtreme”.

Weying cũng tiết lộ để có được sự đồng ý của Vin Diesel, hãng buộc phải chấp thuận cung cấp cho phía nam diễn viên quyền can thiệp và phê duyệt bổ sung đối với các tác phẩm phái sinh của xXx. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới quyền lợi của Weying mà còn gây thiệt hại cho hãng cũng như đối tác THC.

THC cùng hai cổ đông Kenneth và Jianhui Huang cũng bị buộc tội “tham gia vào nhiều giao dịch đầu tư trái phép” xung quanh dự án xXx 4 khi nhận và chuyển đổi số vốn trị giá 40 triệu USD đáng lẽ được Xtreme sử dụng vào mục đích làm phim.

Khi được The Hollywood Reporter tiếp cận, bên bị đơn đã phủ nhận cáo buộc từ Weying: “The H Collective và các công ty liên kết không bao giờ thực hiện, hay có âm mưu thực hiện bất kỳ hành vi phạm pháp nào.

Chúng tôi không thể đưa ra thêm bình luận vào lúc này. Tuy nhiên, chúng tôi kiên quyết bảo vệ bản thân trước bất kỳ vụ kiện nào do Weying Galaxy, Inc. đệ trình cũng như tuyệt đối phủ nhận những cáo buộc nhắm vào mình”.