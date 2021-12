Loạt phim Việt tiếp tục rời rạp vì 'Spider-Man: No Way Home'?

Bom tấn "Spider-Man: No Way Home" đạt doanh thu hơn 28 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu. Đây được xem là tín hiệu tốt, hâm nóng bầu không khí phòng vé trong nước.

Tác phẩm siêu anh hùng Spider-Man: No Way Home của Sony Pictures và Marvel Studios trình làng khán giả Việt từ ngày 17/12. Sau 3 ngày công chiếu chính thức, phim mang về doanh thu hơn 28 tỷ đồng , bỏ xa các tác phẩm khác như Venom: Let There Be Carnage ( 1,2 tỷ đồng ), Doraemon: Stand by Me 2 (867 triệu đồng), Eternals (572 triệu đồng)…

Bom tấn của MCU trở thành phim ngoại có doanh thu cao nhất tại Việt Nam trong năm 2021. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, hệ thống rạp chiếu phim đóng băng 6 tháng qua, thành tích của Spider-Man: No Way Home được xem là tín hiệu tốt, lấy lại thói quen mua vé ra rạp của khán giả.

Doanh thu của "Spider-Man 3" nằm ngoài kỳ vọng

Trao đổi với Zing, đại diện các nhà rạp cho biết doanh thu hơn 28 tỷ đồng của Spider-Man: No Way Home trong ba ngày công chiếu ở thị trường nội địa nằm ngoài kỳ vọng của các chủ kinh doanh rạp. Trước đó, bom tấn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings từng được kỳ vọng là phim giải cứu phòng vé Việt sau dịch. Tuy nhiên, trong 3 ngày khởi chiếu, phim chỉ đạt hơn 3 tỷ đồng .

Spider-Man: No Way Home đạt doanh thu hơn 28 tỷ đồng trong 3 ngày công chiếu. Ảnh: Sony.

Anh Đoàn Thạch Cương - giám đốc kinh doanh của Lotte Cinema - cho hay thành tích ấn tượng của bom tấn Hollywood có ý nghĩa lớn đối với nhà rạp cũng như các nhà sản xuất phim.

"Lượng khán giả xếp hàng mua vé đông, nhiều nơi kín suất dịp cuối tuần chứng tỏ khán giả vẫn mong chờ có thể thưởng thức những bộ phim bom tấn ở rạp. Đây vẫn là nơi giúp công chúng tận hưởng những cảnh phim hành động mãn nhãn trên màn hình rộng, âm thanh sống động. Ngoài ra, tôi xin khẳng định nếu có những bộ phim thật sự chất lượng, có thể kéo khán giả Việt Nam đến rạp sau dịch", đại diện Lotte Cinema chia sẻ.

Lý giải thành công về mặt doanh thu của bom tấn Marvel, ông Lê Hoàng Minh - giám đốc marketing của BHD - cho biết phim phát hành cùng thời điểm với thế giới, không bị leak trên mạng, nội dung hấp dẫn, khâu marketing hiệu quả. Một số bom tấn chiếu trong nước trước đó như Venom: Let There Be Carnage hay Eternals đều có bản phim trên mạng nên doanh thu không khả quan.

Tuy nhiên, theo đại diện của BHD, thành công của một bộ phim không thể phản ánh đầy đủ về khả năng hồi phục của rạp trong bối cảnh dịch bệnh. Doanh thu hiện tại chỉ đạt 70% so với một bộ phim tốt trong thời điểm trước dịch. Ngoài ra, chi phí vận hành rạp trong bối cảnh dịch bệnh cùng các khoản phí phát sinh giai đoạn đóng cửa vẫn là gánh nặng đối với các chủ kinh doanh rạp.

Cùng quan điểm, giám đốc kinh doanh của Lotte Cinema nói so với giai đoạn đỉnh cao của nhà rạp là tháng 3, tháng 4 với thành tích ấn tượng từ Bố già (doanh thu hơn 400 tỷ đồng ), con số 28 tỷ đồng của Spider-Man: No Way Home sau 3 ngày công chiếu chỉ đạt trên 50%.

"Trong tình hình nhiều rạp phim trên cả nước, nhất là Hà Nội chưa mở cửa, doanh thu của Spider-Man: No Way Home khả quan. Phim nhận nhiều phản hồi tích cực về chất lượng. Sắp tới vẫn còn nhiều bom tấn được công chiếu, chúng tôi kỳ vọng có thể thu hút đông hơn khán giả đến rạp thưởng thức phim", anh Đoàn Thạch Cương trao đổi thêm.

Phim Việt tiếp tục dời lịch chiếu

Cũng theo đại diện của BHD, nhiều phim Việt từng dự kiến ra mắt vào cuối tháng 12 như Bẫy ngọt ngào, Bóng đè, Người lắng nghe: Lời thì thầm đã quyết định dời lịch công chiếu. Hiện tại, chỉ còn phim Việt duy nhất là Rừng thế mạng của đạo diễn Trần Hữu Tấn giữ nguyên lịch phát hành vào ngày 31/12.

Loạt phim Việt hoãn chiếu.

Nguyên nhân chính khiến loạt phim Việt hủy lịch chiếu do thị trường phim quan trọng của cả nước là Hà Nội vẫn chưa tái hoạt động, ảnh hưởng khá lớn tới tổng doanh thu.

Ngoài ra, theo anh Đoàn Thạch Cương, các nhà sản xuất Việt dời lịch phát hành để tránh đối đầu với nhiều bom tấn Hollywood sắp ra mắt.

Đạo diễn Khoa Nguyễn nói với Zing hiện anh và ê-kíp vẫn chưa quyết định ngày cụ thể công chiếu Người lắng nghe: Lời thì thầm trở lại. Nam đạo diễn dự tính trình làng tác phẩm vào tháng 3/2022.

“Hiện tại thị trường chưa khởi sắc, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Tôi hy vọng sau các dịp lễ, Tết, thị trường được kích cầu trở lại, khán giả có thói quen ra rạp xem phim. Nhà rạp cũng được hoạt động hết công suất. Ê-kíp đang tiếp tục theo dõi diễn biến dịch, thị trường rồi mới quyết định tiếp”, đạo diễn Khoa Nguyễn cho hay.

Anh chia sẻ sau mỗi lần dời lịch chiếu, nhà sản xuất, đạo diễn gặp nhiều khó khăn. Bộ phim ngày càng "nguội", thiếu hấp dẫn với khán giả. Tuy nhiên, ê-kíp phải chấp nhận và tìm cách vượt qua khó khăn.

“Nhiều bom tấn nước ngoài và cả Việt Nam vừa phát hành sau dịch đều có doanh thu không khả quan. Chỉ có Spider-Man: No Way Home tạo được thành tích tốt tại phòng vé. Điều đó khiến các nhà làm phim lo lắng khi đưa con đẻ của mình ra rạp thời điểm hiện tại”, anh trao đổi thêm.

Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư xác nhận với Zing thông tin phim Bẫy ngọt ngào dời lịch chiếu. Tác phẩm điện ảnh trải qua nhiều lần lỡ hẹn với khán giả và đến nay chưa biết ngày nào ra rạp.

Trước đó, nhà sản xuất Minh Hằng chia sẻ ngoài khó khăn về tài chính, ê-kíp còn lo lắng hướng đi trong khâu marketing nếu phim được công chiếu trở lại.

"Điều chúng tôi băn khoăn nhất là câu chuyện marketing cho phim. Chúng tôi đã chi rất nhiều tiền cho việc marketing trong thời gian trước. Bây giờ thay đổi chiến lược marketing, liệu nó có phù hợp, hiệu quả trong bối cảnh hay không. Nếu đi theo hướng cung cấp những thông tin của phim thì bị cũ. Đó là bài toán nan giải của toàn bộ ê-kíp", nhà sản xuất cho biết.