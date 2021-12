Loạt phim truyền hình Hàn Quốc bị tẩy chay

Trong năm qua, “Joseon Exorcist”, “Mr. Queen” và ‘Snowdrop” là những bộ phim bị khán giả Hàn Quốc phản đối gay gắt với lý do xuyên tạc lịch sử.

Lịch sử là đề tài hấp dẫn với các nhà làm phim truyền hình. Trong năm qua, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc chào đón nhiều bộ phim cổ trang được khán giả yêu thích như The King's Affection, Lovers of the Red Sky, River Where The Moon Rises, The Red Sleeve...

Tuy nhiên, 2021 cũng liên tiếp chứng kiến việc nhiều tác phẩm khai thác một mốc sự kiện trong quá khứ vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Chùm phim bị chỉ trích bóp méo lịch sử, khiến thế hệ trẻ hiểu sai về quá khứ dân tộc và ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh Hàn Quốc trong mắt bạn bè quốc tế.

Snowdrop

Sports DongA đưa tin ngày 23/12 hãng Jtbc đã quyết định phát sóng liên tiếp tập 3-5 của TV series Snowdrop trong ba ngày 24, 25 và 26/12 (giờ Hàn Quốc). Đây là nỗ lực của nhà đài nhằm hóa giải hiểu lầm từ phía khán giả xoay quanh nội dung phim suốt thời gian qua.

Thông báo chính thức của Jtbc có đoạn: “Nội dung ba tập phim lên sóng từ 24-16/12 sẽ tiết lộ thân thế của nhân vật Su Ho (Jung Hae In) - một điệp viên từ Triều Tiên được phái đến Hàn Quốc. Tương quan lực lượng giữa các phe phái lúc bấy giờ cũng được hé lộ, giải thích rõ ràng cho bối cảnh hai tập đầu phim”.

Vào ngày 18/12, một kiến nghị trực tuyến đã được đăng trên website của Nhà Xanh, đề nghị rút bộ phim khỏi mọi nền tảng đang phát sóng. Kiến nghị có đoạn: “Trong phong trào đấu tranh dân chủ tại Hàn Quốc, nhiều nhà hoạt động đã chịu tra tấn và sát hại khi bị kết án oan là điệp viên. Việc làm ra bộ phim với một cốt truyện bất chấp lịch sử thế này đã bôi nhọ giá trị của phong trào dân chủ hóa”.

Sau ba ngày được đăng tải, kiến nghị đã thu hút 300.000 chữ ký. Pháp luật Hàn Quốc quy định nếu một kiến nghị đăng trên trang chính thức của Nhà Xanh nhận tối thiểu 200.000 chữ ký, chính phủ sẽ phải có phản hồi. Không chỉ vấp phải phản đối từ khán giả, Snowdrop cũng đang mất đi nhiều hợp đồng quảng cáo trong phim.

Đây không phải lần đầu tiên bộ phim có thành viên Jisoo của Black Pink đóng vai chính bị phản đối. Hồi cuối tháng 7, một kiến nghị đăng trên trang chủ Nhà Xanh yêu cầu dừng việc sản xuất bộ phim đã thu được 220.000 chữ ký. Tại thời điểm đó, đại diện phát ngôn của Nhà Xanh cho biết họ sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan để xem xét kỹ lưỡng sự việc.

Snowdrop lấy đề tài phong trào đấu tranh dân chủ tại Hàn Quốc. Nội dung phim diễn ra tại Seoul năm 1987. Nhân vật chính trong phim là Young Cho (Ji Soo) và Im Su Ho (Jung Hae In). Bất chấp hiểm nguy, cô sinh viên trẻ Young Cho đã che giấu và chăm sóc Su Ho trong thời gian anh náu mình ở ký túc xá nữ chờ vết thương hồi phục.

Mr. Queen

Mr. Queen phát sóng từ cuối tháng 12/2020, là một bộ phim cổ trang thuộc thể loại tình cảm, hài. Trong phim, một người đàn ông từ hiện tại đã xuyên không về quá khứ, nhập hồn vào thân xác thái tử phi, gây ra những cảnh trái ngang dở khóc dở cười. Kịch bản phim được xây dựng dựa trên nội dung cuốn tiểu thuyết Thái tử phi thăng chức ký của Trung Quốc.

Bộ phim đạt tỷ lệ người xem cao nhưng cũng nhanh chóng trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận Hàn Quốc. Sau khi hai tập đầu lên sóng, Mr. Queen trở thành chủ đề cho hàng loạt tranh cãi liên quan đến cách đưa địa danh và con người có thật vào phim. Người dùng mạng chỉ trích phim bôi nhọ lịch sử Hàn Quốc bằng cách cố tình bóp méo các sự kiện.

Trên màn ảnh, anh chàng từ tương lai trong thân xác hoàng hậu (Shin Hye Sun) đã chế giễu ghi chép lịch sử về vua Cheol Jong (Kim Jung Hyun). Những ghi chép này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Cô cũng lấy việc tế lễ ở đền Jongmyo - địa danh đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới - làm chủ đề tấu hài.

Trong một cảnh phim khác, hoàng hậu ShinJeong (được biết đến trong lịch sử với tên gọi Thần Trinh Vương hậu), vợ của thái tử Hyomyeong (Hiếu Minh Thế tử), lại được phim mô tả là một phụ nữ rất mê tín. Biên kịch Mr. Queen đã đặt tên một kỹ viện là Octajeong. Tên gọi trên gợi lên tưởng tới hộp đêm Octagon - nơi xảy ra vụ bạo hành tình dục tập thể gây phẫn nộ năm 2019.

Trong thời gian Mr. Queen trình chiếu, khán giả Hàn Quốc không ít lần gửi kiến nghị lên Nhà Xanh yêu cầu ngừng chiếu bộ phim. Sau khi phim kết thúc, biên kịch và các diễn viên tham gia bộ phim tiếp tục trở thành mục tiêu công kích của cư dân mạng.

Theo Newis và Star News, từ tối ngày 26/3, nhiều trích đoạn phim Mr. Queen được đăng trên các nền tảng trực tuyến là đối tác của tvN (đơn vị sản xuất và phát hành bộ phim) đã bị khóa quyền truy cập hoặc xóa vĩnh viễn. Động thái tương tự cũng áp dụng với các clip Mr. Queen trên Naver và YouTube.

Sau ngày 26/3, toàn bộ các tập phim Mr. Queen đã bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng xem video trực tuyến tại Hàn Quốc. Từ đây, bộ phim đã hoàn toàn bị xóa sổ tại xứ kim chi. Series phim hiện chỉ còn tồn tại trên một số nền tảng trực tuyến bên ngoài Hàn Quốc.

Joseon Exorcist

Trên một bàn tiệc trong tập đầu tiên của phim truyền hình Joseon Exorcist có đặt đĩa bánh nướng Trung Quốc, trứng bắc thảo và chum rượu ghi chữ Hán. Chi tiết này đã khiến bộ phim vấp phải làn sóng chỉ trích nặng nề từ khán giả xem truyền hình.

Tiếp đến, kịch bản phim có chi tiết vua Taejong (Kam Woo Sung) đã chém giết bách tính trong cơn hoang tưởng còn Marco (phiên dịch cho giáo sĩ phương Tây) sử dụng ngôn ngữ thô tục với hoàng tử Chungnyung (Jang Dong Yoon). Trong chính sử, vua Taejong là vị minh quân đã có công thúc đẩy nền kinh tế Hàn Quốc phát triển. Hình ảnh vị vua hiền bị xào xáo trên màn ảnh khiến người xem phẫn nộ.

Sau khi tập đầu Joseon Exorcist lên sóng, dư luận Hàn Quốc đã bày tỏ mong muốn xóa sổ bộ phim tới các cơ quan chức năng. Kiến nghị trực truyến trên trang chủ của Nhà Xanh yêu cầu ngừng chiếu Joseon Exorcist đã thu 184.000 chữ ký sau chưa đầy 24 giờ.

Đối mặt với làn sóng phản đối, đài SBS - đơn vị đầu tư sản xuất bộ phim - đã thông báo dừng phát sóng Joseon Exorcist để chỉnh sửa nội dung. Tuy nhiên, khi bức xúc leo thang, nhà đầu tư xem xét rút vốn và các nhãn hàng quyết định hủy hợp đồng quảng cáo, nhà đài đi đến quyết định khai tử loạt phim. Ngày 26/3, Joseon Exorcist chính thức bị cấm chiếu vĩnh viễn chỉ sau hai tập.

Seoul Economic Daily đưa tin vụ bê bối Joseon Exorcist đã khiến giá trị cổ phiếu của SBS và đơn vị đầu tư sản xuất bộ phim, YG Entertainment, giảm mạnh sau ngày 26/3. Việc 80% phim đã quay xong cũng khiến 32 tỷ won tiền đầu tư của hai ông lớn “bốc hơi”.

Joseon Exorcist ra mắt trong giai đoạn vấn đề chiếm đoạt văn hóa và sự “xâm lăng” của các sản phẩm Trung Quốc trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc đang căng thẳng. Do đó, sai sót của phim càng trở nên hó chấp nhận. Nó là giọt nước tràn ly, khiến bức xúc đè nén bấy lâu trong dư luận Hàn Quốc tuôn trào. Sai sót của Joseon Exorcist đã khiến Mr. Queen và Snowdrop bị "vạ lây".