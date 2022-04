Loạt phim tiền truyện của 'Harry Potter' giảm sức hút

Những bí mật về cuộc đời phù thủy vĩ đại Albus Dumbledore đã không giúp "Fantastic Beasts 3" đạt doanh thu mở màn như kỳ vọng.

Theo Variety, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore - phần ba trong loạt phim tiền truyện của Harry Potter - thu 43 triệu USD ở hơn 4.200 rạp chiếu Bắc Mỹ trong tuần lễ mở màn, không như kỳ vọng 60 triệu USD từ giới chuyên môn.

Trong thời kỳ đại dịch, tạp chí Mỹ nhận định con số trên chấp nhận được. 43 triệu USD cũng đủ dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tuần này. Nhưng đồng thời, đây là dấu hiệu cho thấy sức hút của thế giới phù thủy do JK Rowling sáng tạo không còn như trước.

"Fantastic Beasts có khởi đầu tệ nhất trong các tác phẩm tiền truyện của Harry Potter. Trước đó, Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) bán được 74 triệu USD và The Crimes of Grindelwald (2018) 'bỏ túi' 62 triệu USD ở Bắc Mỹ trong tuần phát hành đầu tiên", Variety viết.

Mads Mikkelsen thay thế Johnny Depp, đóng vai ác ma Gellert Grindelwald trong Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore. Ảnh: Variety.

Warner Bros. đã chi 200 triệu USD sản xuất Fantastic Beasts 3, thêm hàng chục triệu USD cho chiến lược quảng bá bộ phim. Theo giới quan sát, sự thành công của tác phẩm được quyết định bởi doanh thu phòng vé quốc tế.

Hai phần đầu tiên của Fantastic Beasts kết thúc với lần lượt 814 triệu USD và 650 triệu USD toàn cầu, trong đó tiền bán vé nước ngoài chiếm gần 75%.

Đến hiện tại, Fantastic Beasts 3 có tổng doanh thu toàn cầu 193 triệu USD . Tuy nhiên, nguồn lợi nhuận từ Trung Quốc bị giảm mạnh do 50% rạp phim bị đóng cửa, trong khi Nga không chiếu tác phẩm của đạo diễn David Yates.

Nhìn tổng quan phòng vé Bắc Mỹ tuần này, tựa phim được dán nhãn R Father Stu chỉ kiếm được 5 triệu USD , tuột xuống vị trí thứ 5. Phim do Mark Wahlberg và Mel Gibson đóng chính phim. Ngoài ra, Mel Gibson còn chịu trách nhiệm sản xuất.

Một số phim khác là Sonic the Hedgehog 2, The Lost City và Everything Everywhere All At Once đã có thể ăn mừng.

Đứng hạng 2, Sonic the Hedgehog 2 mang về 30 triệu USD từ 4.258 rạp chiếu ở tuần thứ hai. Bộ phim đã bán được 119,6 triệu USD tiền vé ở Bắc Mỹ cho đến nay.

The Lost City của Sandra Bullock và Channing Tatum xếp thứ ba với 6,5 triệu USD , nâng tổng doanh thu nội địa lên 78,5 triệu USD .