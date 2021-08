Loạt phim siêu anh hùng được chấm điểm gần như tuyệt đối

Phần lớn phim chuyển thể từ truyện tranh siêu anh hùng khó được giới phê bình đánh giá cao. Nhưng chùm phim sau đã được các chuyên gia của Rotten Tomatoes chấm số điểm ấn tượng.

Thor: Ragnarok (2017): Ragnarok là phần thứ ba và đến lúc này đang thành công hơn cả trong chùm tác phẩm riêng về Thor (Chris Hemsworth) của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Đi ngược lại không khí chính kịch, u ám của hai phần trước, Ragnarok làm mới hoàn toàn hình ảnh Thần Sấm trên màn ảnh. Phiên bản Thor “cà chớn” của Taika Waititi đã thổi sức sống mới vào loạt phim, mang về cho Marvel Studios và Walt Disney khoản lãi doanh thu khổng lồ. Phim nhận số điểm ấn tượng 93% từ các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes.

Wonder Woman (2017): Giữa lúc Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU) đang chìm đắm trong loạt tác phẩm nặng nề, u tối và đậm đặc nam tính, sự xuất hiện của Wonder Woman chính là làn gió mới. Phim là sự kết hợp hài hòa giữa biểu hiện đa dạng của nữ tính, không khí lạc quan và diễn xuất ấn tượng của Gal Gadot trong vai Wonder Woman. Bên cạnh thành công về doanh thu và lời ngợi khen từ khán giả, Wonder Woman cũng được giới phê bình từ Rotten Tomatoes chấm số điểm 93%.

Superman (1978): Bộ phim của đạo diễn Richard Donner, được tôn vinh như tác phẩm khai sinh dòng phim siêu anh hùng hiện đại, nhận số điểm 94%. Khác với phần lớn phim chuyển thể từ truyện tranh DC đương thời, vốn quá nghiêm túc và thô ráp, Superman của Richard Donner chiêu đãi khán giả những màn hành động dàn dựng bằng công nghệ tân tiến kết hợp với cốt truyện dễ xem, dễ cảm xen lẫn nhiều tình huống hài hước. Cho tới nay, bộ phim sản xuất năm 1978 vẫn là một huyền thoại.

Iron Man (2008): Iron Man là tác phẩm khai sinh Vũ trụ Điện ảnh Marvel trên màn ảnh rộng. Phim cũng giới thiệu với khán giả phiên bản Tony Stark/Iron Man bằng xương bằng thịt qua diễn xuất của Robert Downey Jr. Nhờ gia tài khổng lồ và bộ óc thiên tài, dù không có siêu năng lực, Iron Man vẫn trở thành một siêu anh hùng trừ gian diệt bạo.

Bộ phim càng trở nên đáng nhớ nhờ đoạt kết khi Tony Stark dõng dạc tuyên bố với toàn thế giới “Tôi là Iron Man”. Các nhà phê bình từ chuyên trang Rotten Tomatoes đã chấm phim số điểm 94%.

The Dark Knight (2008): The Dark Knight là phần thứ hai trong bộ ba tác phẩm về Hiệp sĩ Bóng đêm của Christopher Nolan. Nội dung phim xoay quanh cuộc đối đầu giữa Batman (Christian Bale) với kẻ thù truyền kiếp Joker (Heath Ledger). Giới phê bình nhận xét tầm vóc The Dark Knight đã vượt qua một bộ phim chuyển thể từ truyện tranh siêu anh hùng đơn thuần. Nó là tác phẩm chính kịch tội phạm, giật gân đủ sức thuyết phục những khán giả vẫn mang định kiến về dòng phim siêu anh hùng. Phim được chấm điểm 94%.

Avengers: Endgame (2019): Đoạn kết bản anh hùng ca kéo dài 11 năm của Vũ trụ Điện ảnh Marvel được các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes chấm 94%. Sự ủng hộ của khán giả toàn thế giới giúp Avengers: Endgame từng có thời điểm trở thành bộ phim ăn khách nhất lịch sử (hiện danh hiệu này đã về lại tay siêu phẩm Avatar (2009) của đạo diễn James Cameron). Endgame không chỉ là một bộ phim siêu anh hùng mà còn mang đến những trải nghiệm khó quên với người hâm mộ MCU, đưa họ qua nhiều cung bậc cảm xúc khó tả.

The Suicide Squad (2021): Tác phẩm của đạo diễn James Gunn được phát hành sớm tại một số thị trường trước khi chính thức ra rạp từ 6/8. Trên Rotten Tomatoes, phim được hơn 90 nhà phê bình chấm số điểm trung bình 96%. The Suicide Squad là hậu truyện, đồng thời làm mới tác phẩm Sucide Squad (2016) thuộc DCEU. Gunn nhận lời đạo diễn The Suicide Squad không lâu sau khi bị Walt Disney sa thải hồi 2018. Dù ra mắt không lâu, The Suicide Squad đã soán ngôi phim DCEU có điểm số Rotten Tomatoes cao nhất.

Black Panther (2018): Black Panther là tác phẩm mang tính bước ngoặt với MCU nói riêng và dòng phim thương mại nói chung. Ngoại trừ Everett Ross (Martin Freeman), các nhân vật trung tâm của Black Panther đều là người gốc Phi. Phim nối tiếp các sự kiện trong Captain America: Civil War (2016), xoay quanh hành trình đăng quang nhọc nhằn của T’Challa (Chadwick Boseman). Với số điểm 96% từ các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes, đây là bộ phim MCU khiến giới phê bình tâm đắc hơn cả.

The Incredibles (2004): Bộ phim hoạt hình của hãng Pixar kể câu chuyện tréo ngoe khi các siêu anh hùng một thời phải tìm cách che giấu thân phận và hòa mình vào cuộc sống giữa những người bình thường. Theo chân gia đình siêu nhân, khán giả sẽ khám phá âm mưu của phản diện Syndrome, gã thiên tài điên đã trở mặt thành thù khi không được Mr Incredibles nhận làm phụ tá siêu anh hùng.

Tác phẩm để lại dấu ấn nhờ cách kể chuyện hấp dẫn và cái tài của ê-kíp làm phim khi vẽ nên một thế giới thực quá tàn nhẫn với các siêu anh hùng. Phim nhận số điểm 97%.

Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018): Phim siêu anh hùng được các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes đánh giá cao nhất là phim hoạt hình Spider-Man: Into the Spider-Verse với điểm 97%. Chủ nhân giải Oscar 2019 cho Phim hoạt hình xuất sắc là sự kết hợp hoàn hảo giữa kịch bản hấp dẫn và chặt chẽ với phần hình ảnh tinh xảo.

Bộ phim được ví như cuốn tiểu thuyết bằng tranh bước ra đời thực với tất cả sự độc đáo, hài hước, thấm thía xen lẫn yếu tố hành động giật gân.