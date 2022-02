Loạt phim ra rạp Việt trong tháng 2

Tháng 2, rạp chiếu phim Việt Nam đông đúc tác phẩm mới. Có 19 phim mới, cả trong và ngoài nước, được phát hành thời điểm này.

Trạng Tí phiêu lưu ký: Bộ phim của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh trở lại rạp sau hơn nửa năm tạm dừng chiếu vì ảnh hưởng của đại dịch. Phim được lấy cảm hứng từ bộ truyện Thần đồng đất Việt của tác giả Lê Linh, xoay quanh hành trình đi tìm cha của Trạng Tí và những người bạn.

1990: Bộ phim của đạo diễn Nhất Trung xoay quanh ba người bạn gái thân thiết. Bước sang tuổi 30, họ bị đặt trước những ngã rẽ quan trọng của cuộc đời. Họ sẽ chọn điều gì làm giá trị cốt lõi đời mình - gia đình, tình yêu hay công danh, sự nghiệp? 1990 quy tụ ba gương mặt nữ diễn viên ăn khách Diễm My 9X, Ninh Dương Lan Ngọc và Nhã Phương.

Nhà không bán: Bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Việt Hương sau nhiều năm yên ắng kể từ Vu quy đại náo (2019). Trong bộ phim hài pha trộn yếu tố kinh dị, Việt Hương vào vai phụ nữ độc thân tọc mạch. Vì tò mò, cô và bạn đã tới khám phá một ngôi nhà bị đồn có ma.

Chìa khóa trăm tỷ: Tác phẩm làm lại từ nguyên tác Key of Life của Nhật, quy tụ Kiều Minh Tuấn và Thu Trang trong các vai nam, nữ chính. Chìa khóa trăm tỷ từng nhận phản hồi sớm tích cực từ báo chí và giới phê bình sau sự kiện công chiếu tổ chức cách đây không lâu.

Mưu kế thượng lưu: Nhân vật chính trong bộ phim của đạo diễn Trần Bửu Lộc là Ngân (Thiên An), một cô gái nghèo bước chân vào thế giới thượng lưu với nhiều cạm bẫy. Đây cũng là dự án điện ảnh đầu tay của Thiên An. Đóng cặp với cô là diễn viên Anh Tú trong vai chàng công tử nhà giàu.

Encanto: Bộ phim hoạt hình của Pixar xoay quanh một gia đình khác thường sống quây quần tại vùng đất kỳ bí Encanto, Colombia. Cả gia đình đều sở hữu ma thuật, trừ cô con gái Mirabel. Tuy là người bình thường duy nhất sống giữa gia đình đa tài, Mirabel không lấy thế làm buồn. Cô luôn lạc quan, sống chan hòa với mọi người.

Sing 2:Trong phần hậu truyện của bộ phim hoạt hình ăn khách cùng tên ra mắt năm 2016, Buster Moon và những người bạn phải tìm mọi cách để thuyết phục ngôi sao nhạc rock ẩn dật Clay Calloway cùng mình trở lại sân khấu. Calloway là mắt xích quyết định, có thể đưa sự nghiệp Moon lên tầm cao mới hoặc chôn vùi nó mãi mãi.

Paw Patrol: Bộ phim là phiên bản điện ảnh của series hoạt hình ăn khách cùng tên. Trong phim, Ryder và cộng sự phải hợp lực để ngăn chặn âm mưu nham hiểm của gã thị trưởng Humdinger căm ghét loài chó. Nhóm bạn nhận được sự giúp đỡ của cô chó đặc vụ Liberty và thành lập biệt đội Paw Patrol.

Bẫy ngọt ngào: Trong Bẫy ngọt ngào, Bảo Anh thủ vai nữ chính Camy. Trong nhóm bạn, Camy là người lập gia đình sớm nhất. Ngỡ rằng sau khi trở thành vợ của doanh nhân thành đạt Đăng Minh (Quốc Trường), cuộc đời cô sẽ yên ấm mãi về sau. Nhưng hóa ra đó mới là lúc cơn ác mộng không hồi kết bắt đầu.

Marry Me: Trong tác phẩm hài, lãng mạn ra mắt vào Lễ tình nhân Marry Me, Jennifer Lopez tái hợp Owen Wilson trên màn ảnh sau 25 năm. Jennifer Lopez thủ vai siêu sao ca nhạc phát hiện bị hôn phu phản bội. Chán chường, cô nhắm mắt chọn đại một người hâm mộ (Owen Wilson) để trao thân gửi phận.

Chuyện ma gần nhà: Bộ phim kinh dị của đạo diễn Trần Hữu Tấn được quảng cáo là tác phẩm đầu tiên trong vũ trụ kinh dị Việt Nam được lấy cảm hứng từ các truyền thuyết đô thị và truyện ma dân gian. Tác phẩm quy tụ Khả Như, Vân Trang, Mạc Can, Huỳnh Thanh Trực trong các vai chính.

Án mạng trên sông Nile: Death On the Nile là chuyến phiêu lưu tiếp theo của thám tử lừng danh Hercule Poirot (Kenneth Branagh) sau Murder On the Orient Express (2017). Lần này, ông sẽ làm sáng tỏ chân tướng vụ giết người trên con tàu du lịch dọc sông Nile.

Gintama: The Very Final: Bộ phim hoạt hình là hồi kết khép lại toàn bộ mạch truyện của phiên bản hoạt hình Gintama trên màn ảnh. Trong Gintama: The Very Final, nam chính Gintoki và đồng đội sẽ dồn sức cho trận tử chiến chống lại quân đoàn xâm lăng từ vũ trụ, bảo vệ Edo.

House of Gucci: Trong House of Gucci, Lady Gaga vào vai Patrizia Reggiani - vợ cũ của Maurizio Gucci (Adam Driver). Maurizio vốn là cháu trai của nhà sáng lập thương hiệu thời trang Gucci. Năm 1995, Maurizio Gucci bị sát thủ bắn chết bên ngoài văn phòng làm việc. Reggiani bị buộc tội âm mưu giết người. Bà vào tù năm 1998 và được thả tự do năm 2016.

Uncharted: Nội dung phim xoay quanh hành trình Nathan Drake (Tom Holland) gặp gỡ và kết thân với Victor Sullivan (Mark Wahlberg). Bộ phim hành động, giả tưởng được phát triển từ cốt truyện trò chơi điện tử cùng tên. Tác phẩm do Ruben Fleischer đạo diễn.

Người tình: Người tình kể câu chuyện về nhà thiết kế thời trang Diễm Tình (Minh Tú). Bên ngoài, cô là người phụ nữ thành đạt, giàu có nhưng bên trong có một góc khuất khác. Cô luôn bị dằn vặt và giằng xé về tình yêu giữa ba người đàn ông gồm người chồng hiện tại (Hà Việt Dũng), bạn của chồng (Đức Hải) và người yêu thời sinh viên (Võ Thành Tâm).

The King’s Man: Nối tiếp hai phần phim Kingsman thành công, The King’s Man tiếp tục do bàn tay đạo diễn Matthew Vaughn nhào nặn. Phần hậu truyện lấy bối cảnh những năm đầu thế kỷ XX, xoay quanh cuộc chiến ngăn chặn âm mưu của tay trùm Rasputin. Bộ phim có sự góp mặt của các diễn viên Ralph Fiennes, Djimon Hounsou, Gemma Arterton và Daniel Brühl.

Moonfall: Trong phim, một thế lực bí ẩn đã khiến Mặt Trăng bay lệch khỏi quỹ đạo và đe dọa đâm vào Trái Đất. Chỉ vài tuần trước khi thảm họa xảy ra, giám đốc điều hành NASA kiêm cựu phi hành gia Jo Fowler tin rằng mình đã tìm được lối thoát, nhưng chỉ có hai người tin vào kế hoạch ấy. Bỏ lại sau lưng gia đình và người thương, nhóm nhà thám hiểm dấn thân vào sứ mệnh cứu nhân loại.

Belle: Rồng và công chúa tàn nhang: Suzu là nữ sinh nhút nhát sống ở nông thôn. Cô còn thân phận khác là Belle, ca sĩ được hâm mộ tại thế giới ảo U. Tại thế giới ảo, cô tình cờ chạm trán một con quái thú đang bị truy đuổi. Suzu đã giúp nó chạy trốn và bắt tay tìm hiểu nguồn gốc của người bạn mới.