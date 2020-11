Loạt phim Hàn bị dừng quay vì diễn viên mắc Covid-19

River Where the Moon Rises kể về câu chuyện tình yêu bi thảm dựa trên nhân vật lịch sử có thật từ triều đại Goguryeo là công chúa Pyeonggang (do Kim So Hyun thủ vai) và chồng cô On Dal ( do Ji Soo đảm nhận ). Bộ phim được khán giả kỳ vọng sẽ làm nên chuyện khi quy tụ dàn diễn viên trẻ thực lực. Ảnh: FB.