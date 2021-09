Loạt phim ‘Fantastic Beasts’ biến chất?

Nhan đề phần 3 của thương hiệu “Fantastic Beasts” vừa được hé lộ. Cái tên làm dấy lên hoài nghi về nội dung tác phẩm.

ScreenRant đưa tin Warner Bros. công bố phần phim thứ ba thuộc thương hiệu Fantastic Beasts sẽ lấy nhan đề Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore. The Secrets of Dumbledore được xếp lịch ra rạp vào tháng 4/2022. Cùng với đó, bản tóm tắt nội dung phim cũng được tiết lộ.

Bộ phim "đánh rơi" nhân vật chính

Trang Full Circle dẫn nội dung đoạn giới thiệu: “Giáo sư Albus Dumbledore đã biết phù thủy hắc ám quyền năng Gellert Grindelwald đang âm mưu thao túng thế giới pháp thuật. Không thể đơn thương độc mã chống lại Grindelwald, giáo sư giao phó cho Newt Scamander lãnh đạo đội pháp sư, phù thủy cùng anh thợ bánh gan dạ thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm”.

“Trên đường làm nhiệm vụ, họ đã chạm trán nhiều sinh vật huyền bí và phải đương đầu với nhóm tay sai ngày càng đông đúc của Grindelwald. Đứng trước sự đánh đổi ngày một lớn, giáo sư Dumbledore còn có thể khoanh tay đứng nhìn trong bao lâu?”, đoạn cuối tóm tắt viết.

Nhiều khán giả bất bình khi cụm nhan đề Fantastic Beasts dần "biến mất" trên logo tên phim. Ảnh: Warner Bros.

Phần tóm tắt kể trên, cùng nhan đề The Secrets of Dumbledore khiến khán giả băn khoăn về vai chính của phim. Nó ngầm chỉ ra giáo sư Dumbledore (Jude Law) sẽ là nhân vật trung tâm của phần phim mới. Trong The Crimes Of Grindelwald, Dumbledore chỉ xuất hiện trong một vài phân cảnh. Vị giáo sư là người chỉ dẫn đường đi nước bước cho Scamander (Eddie Redmayne) khi anh gặp khó khăn.

Dù Grindelwald và Dumbledore đều không phải nhân vật chính, nhưng The Crimes Of Grindelwald đã cài cắm nhiều chi tiết cho thấy tương lai loạt phim sẽ khai thác sâu mâu thuẫn giữa hai phù thủy. Họ từng là bằng hữu thân thiết trước khi trở mặt thành thù.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, nữ văn sĩ Rowling cho hay hai pháp sư quyền năng từng đi xa hơn tình bạn, nhưng quan hệ rạn nứt khi Grindelwald ngày càng say mê hắc thuật và bành trướng tầm ảnh hưởng. Dumbledore không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra tay ngăn chặn Grindelwald, bởi anh là người duy nhất đủ khả năng làm điều này.

Cuộc đối đầu giữa hai phù thủy dẫn tới kết cục Grindelwald bị bắt, còn tiếng tăm của Dumbledore vang xa khắp chốn. Dựa trên những gì hai phần Fantastic Beasts đầu tiên đã thể hiện, loạt phim đang muốn đào sâu vào trang lịch sử ít ai tỏ tưởng giữa hai phù thủy, câu khách cho tác phẩm đang mất dần sức hút.

Đoạn kết The Crimes Of Grindelwald đã dọn đường cho trận chiến không thể tránh khỏi giữa Dumbledore và Grindelwald. The Secrets of Dumbledore sẽ kể chương tiếp theo của bi kịch ấy. Vật hy sinh cho hướng phát triển này, đáng tiếc, có thể chính là Newt Scamander - nhân vật mà cuộc phiêu lưu của anh đã thúc đẩy loạt phim ra đời.

Loạt phim mất chất

Newt Scamander được giới thiệu là nhân vật chính của Fantastic Beasts, nhưng tên anh chưa bao giờ xuất hiện trên nhan đề phim. Từ đầu phần hai, các sinh vật kỳ bí cũng như niềm háo hức khám phá thế giới kỳ bí của Newt không còn là trọng tâm tác phẩm. Phần thứ ba, chắc chắn không tránh khỏi lối mòn này.

Đoạn giới thiệu The Secrets of Dumbledore chỉ dành cho Newt một dòng ngắn gọn. Anh trở thành người thừa hành của Dumbledore trên sứ mệnh ngăn chặn Grindelwald - định mệnh mà vị hiệu trưởng Hogwarts tương lai không thể tránh khỏi. Nói cách khác, Newt chỉ còn là trợ thủ cho người anh hùng đích thực của câu chuyện - Albus Dumbledore.

Loạt Fantastic Beasts dự kiến kéo dài 5 phần. Tuy nhiên, qua ba phần phim đầu tiên, vai trò của nam chính đã ngày một mờ nhạt. Ảnh: Warner Bros.

Trong chính truyện, việc Newt Scamander hiện diện trong quá khứ của Dumbledore chưa được nhắc đến. Do đó, bộ phim có thể tùy ý sáng tác thêm các sự kiện kết nối anh với mâu thuẫn giữa Grindelwald và Dumbledore.

Tuy nhiên, về lâu về dài, Newt càng can thiệp sâu vào quá khứ Dumbledore, khả năng hiện tại của Fantastic Beasts mâu thuẫn với tương lai trong Harry Potter sẽ càng cao. Nhưng ngược lại, nếu không can thiệp đủ sâu, Newt sẽ bị tước mất hào quang nam chính trong loạt phim sinh ra để nói về mình.

Bao nhiêu đủ và bao nhiêu thừa chính là vấn đề cốt lõi mà The Secrets of Dumbledore phải giải quyết. Phim cần đảm bảo nó không trở thành một hậu truyện “lạc đề” của loạt Fantastic Beasts nhưng cũng cần tránh phá hỏng tính liền mạch của vũ trụ Harry Potter.

Không khí của chùm phim Fantastic Beasts, từ phần phim đầu tiên cho tới The Secrets of Dumbledore cũng cho thấy thương hiệu này đã biến chất như thế nào. Trong phần mở đầu, khán giả được dẫn dắt đến với thế giới phù thủy tại Mỹ - bao phủ bởi một không khí hoàn toàn khác biệt với những gì từng thấy trong Harry Potter.

Thế giới, nhìn qua lăng kính của Newt, là một nơi tươi sáng, ẩn chứa vô số bất ngờ và những sinh vật kỳ bí. Không có phù thủy hắc ám nào ám ảnh cuộc đời anh, cũng chẳng có định mệnh chết chóc chờ sẵn nhà sinh vật học kỳ bí trẻ tuổi ngoài những chuyến phiêu lưu đầy hứa hẹn.

Phần phim Fantastic Beasts đầu tiên đã thổi vào thế giới pháp thuật của Harry Potter làn gió mới nhẹ nhõm và trong lành, cân bằng không khí u ám mà đoạn kết Harry Potter and the Deathly Hallows từng reo rắc. Tuy nhiên, sau mở màn khác biệt, loạt phim nhanh chóng sa vào lối mòn u ám của chính truyện. Không những thế, trong vai trò biên kịch, Rowling đã chẳng thể cưỡng lại việc sử dụng các nhân vật từ Harry Potter để xây dựng thế giới mới này.

Kết quả, The Crimes Of Grindelwald trở thành tác phẩm “vắt sữa” Harry Potter. Phim gây hụt hẫng vì sự xuất hiện của những gương mặt, câu chuyện cũ của Harry Potter và sự thiếu hòa hợp. Màu sắc tươi sáng từ phần 1 không ăn nhập với không khí u ám bao quanh Grindelwald; tinh thần lạc quan của Newt lệch tông với bi kịch của loạt nhân vật chính, phụ phải hứng chịu. The Secrets of Dumbledore cũng rất khó thoát khỏi kết cục này.