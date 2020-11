Loạt phim của TVB bị ghẻ lạnh dịp cuối năm 2020

Được đánh giá cao về diễn xuất, Mã Quốc Minh và La Trọng Khiêm không cứu nổi tỷ suất xem đài của các phim họ tham gia.

Cuối 2020, TVB lên sóng loạt phim truyền hình phục vụ khán giả. Trong đó, Đặc công C9 do Mã Quốc Minh đóng chính và The Witness có sự góp mặt của La Trọng Khiêm là hai phim được chú ý hơn cả.

Đi ngược lại với mong đợi của khán giả, Đặc công C9 và The Witness lần lượt trở thành "siêu phẩm hụt" của ông lớn truyền hình Hong Kong. Cả hai bộ phim ghi nhận rating lẹt đẹt dù quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng.

Phát sóng tập cuối vào ngày 16/10, Đặc công C9 ghi nhận mức rating trung bình đạt 20,8 điểm. Tính đến 17/10, Đặc công C9 là bộ phim có rating thấp nhất trong các bộ phim truyền hình phát sóng năm 2020. "Sự nổi tiếng của cặp đôi diễn chính Mã Quốc Minh và Cao Hải Ninh không cứu được Đặc công C9", HK01 bình luận.

Sự góp mặt của Mã Quốc Minh và La Trọng Khiêm không cứu nổi tỷ suất xem đài của Đặc công C9 và The Witness.

Tiếp quản khung giờ phát sóng của Đặc công C9, The Witness của La Trọng Khiêm "kế thừa" cả rating thấp kỷ lục. Trong tuần đầu phát sóng, The Witness có rating 21,4 điểm, thấp hơn 0,6 điểm so với rating tuần đầu tiên của Đặc công C9.

Tuy nhiên, xét về tổng thể, The Witness được đánh giá cao hơn Đặc công C9 nhờ cốt truyện logic, thú vị. Trong khi đó, Đặc công C9 bị chê cả về kỹ xảo lẫn nội dung.

Mái ấm gia đình 4, bộ phim hài kịch hiện đại được sản xuất bởi TVB ghi nhận rating cao hơn Đặc công C9 và The Witness, nhưng vẫn chỉ ở mức khiêm tốn. Tập phát sóng mới nhất của bộ phim có rating đạt 25,5 điểm.

Theo HK01, nếu giữ vững phong độ, Mái ấm gia đình 4 có thể là bộ phim "cứu cánh" cho TVB trong một năm không thuận lợi.