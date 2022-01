Loạt phim bom tấn khuấy động phòng vé 2022

Năm 2022 đánh dấu sự trở lại ồ ạt của hàng loạt bom tấn điện ảnh. Phân nửa số này đến từ các vũ trụ siêu anh hùng, hậu truyện của các thương hiệu ăn khách và phim chuyển thể.

The Batman

The Batman là tác phẩm mở màn Vũ trụ Điện ảnh DC trong năm 2022. Tác phẩm do Matt Reeves (tác giả loạt phim Cloverfield, bản làm lại Planet of the Apes…) viết kịch bản và đạo diễn. Vai chính của phim, chàng hiệp sĩ bóng đêm thành phố Gotham, do tài tử Robert Pattinson đảm nhiệm. Theo chia sẻ của Reeves, bộ phim xoay quanh thời điểm Bruce Wayne trẻ tuổi mới dấn thân vào sự nghiệp trừ gian diệt bạo. Hình tượng Bruce Wayne trong The Batman được truyền cảm hứng từ huyền thoại Kurt Cobain - thủ lĩnh nhóm nhạc Nirvana. The Batman dự kiến ra rạp từ ngày 4/3/2022.

Uncharted

Sau Spider-Man: No Way Home, khán giả tái ngộ Tom Holland trong dự án phim chuyển thể từ trò chơi điện tử Uncharted ra rạp từ ngày 18/2/2022. Nội dung phim xoay quanh hành trình Nathan Drake (Tom Holland) gặp gỡ và kết thân với Victor Sullivan (Mark Wahlberg). Đây là những sự kiện xảy ra trước khi Drake trở thành thợ săn kho báu chuyên nghiệp giống cốt truyện game. Bộ phim hành động, giả tưởng do Ruben Fleischer đạo diễn. Anh là nhà làm phim đứng sau thành công của Zombieland (2009) và Venom (2018).

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore diễn ra vài năm sau loạt biến cố ở Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018). Phim do David Yates đạo diễn từ kịch bản của J.K. Rowling và Steve Kloves. The Secrets of Dumbledore cũng đánh dấu màn ra mắt của tài tử Mads Mikkelsen với vai Grindelwald. Nam diễn viên mang đến cho nhân vật phù thủy hắc ám diện mạo mới - bình thản, lạnh lùng, nguy hiểm nhưng không kém phần thanh lịch. Khí chất này trái ngược với sự cổ quái có phần điên loạn mà Johnny Depp từng thể hiện khi vào vai nhân vật trong hai phần phim trước. Phim dự kiến phát hành ngày 15/4/2022.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Phần hậu truyện của Doctor Strange (2016) là bộ phim điện ảnh thứ 28 từ Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Doctor Strange in the Multiverse of Madness cũng giữ trọng trách tác phẩm khởi động năm 2022 của MCU trên màn ảnh. Phim do Sam Raimi (đạo diễn loạt Spider-Man của Tobey Maguire, Evil Dead…) thực hiện, quy tụ dàn diễn viên quen thuộc từ phần phim trước gồm Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor và Rachel McAdam. Bên cạnh đó, Multiverse of Madness cũng chào đón nhiều gương mặt mới như Elizabeth Olsen hay Xochitl Gomez. Tác phẩm được xếp lịch ra rạp từ 6/5/2022.

Top Gun: Maverick

Đến nay, phần hậu truyện của Top Gun (1986) - Top Gun: Maverick - là một trong những bom tấn lận đận hơn cả vì đại dịch Covid-19. Sau nhiều lần lùi lịch chiếu, phim đã tạm chốt ngày phát hành 27/5/2002. Trong tác phẩm của đạo diễn Joseph Kosinski, sau nhiều thập kỷ cống hiến, nhân vật Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) vẫn là phi công của không lực Mỹ. Anh từ chối mọi cơ hội thăng tiến vì muốn được tự do bay nhảy. Khi cậu phi công trẻ Bradley Bradshaw (Miles Teller) - con trai người đồng đội cũ của Maverick - xuất hiện, người đàn ông buộc phải đối mặt với những bóng ma từ quá khứ.

Jurassic World: Dominion

Jurassic World: Dominion là phần thứ ba trong loạt Jurassic World - hậu truyện của thương hiệu Jurassic Park. Các nhân vật trong phần phim mới tiếp tục do Chris Pratt và Bryce Dallas Howard đảm nhiệm. Bên cạnh đó, các gương mặt quen thuộc từ Jurassic Park gồm Sam Neill, Laura Dern và Jeff Goldblum cũng trở lại trong các vai diễn quan trọng. Jurassic World: Dominion lấy bối cảnh bốn năm sau các sự kiện trong Jurassic World: Fallen Kingdom (2018). Khi này, đàn khủng long được hồi sinh bằng công nghệ gien đã thoát khỏi xiềng xích bắt đầu tràn vào xã hội loài người. Bộ phim điện ảnh thứ sáu về bầy khủng long Công viên kỷ Jura sẽ ra rạp từ ngày 10/6/2022.

Thor: Love and Thunder

Sau thành công thương mại bất ngờ của Thor: Ragnarok (2017), Marvel Studios đã chi tiền để Taika Waititi thực hiện bộ phim riêng thứ tư về nhân vật Thần Sấm (Chris Hemsworth). Thông tin ban đầu tiết lộ kịch bản phim sẽ bám sát cốt truyện Mighty Thor của Marvel Comics. Đạo diễn Waititi cũng xác nhận minh tinh Natalie Portman, từng thủ vai Jane Foster trong hai phần Thor đầu tiên, sẽ trở lại và hóa thân thành Mighty Thor, phiên bản nữ của Thần Sấm. Thor: Love and Thunder ẩn chứa nhiều bất ngờ khi có sự góp mặt của một số thành viên đội Vệ binh Dải ngân hà cũng như các tài tử Russell Crowe (thần Zeus), Christian Bale (Gorr the God Butcher). Phim được ấn định ngày ra rạp 8/7.

Black Adam

Black Adam là thực thể phản anh hùng mạnh nhất nhì Vũ trụ Siêu anh hùng DC. Từng là một nô lệ vùng Kahndag, gã đã được ban sức mạnh từ các phù thủy Ai Cập. Nắm trong tay quyền lực ngang ngửa thánh thần Black Adam đã lựa chọn con đường trả thù những kẻ từng khiến mình khốn khổ. Gã theo đuổi quan điểm công lý bạo động. Trên màn ảnh, Black Adam do tài tử The Rock thủ vai. Anh chia sẻ mình nhận vai Black Adam vì bị thu hút bởi bản chất tồi tệ của nhân vật. “Tôi thích ý tưởng nỗi đau cùng sự cuồng nộ của gã đến từ mất mát trong quá khứ và được nuôi lớn bằng áp bức. Đến một thời điểm, gã từ chối tiếp tục sống cuộc đời bị đàn áp. Nếu bạn thất thố với gã, gia đình gã hay thần dân của gã, bạn chết chắc. Chấm hết. Chuyện chỉ đơn giản vậy thôi”, The Rock chia sẻ. Tác phẩm sẵn sàng ra rạp từ ngày 27/8.

Mission: Impossible 7

Hồi đầu 2020, Mission: Impossible 7 của Tom Crusie là một trong các dự án kinh phí lớn đầu tiên phải tạm dừng sản xuất vì đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới. Kế hoạch sản xuất bị gián đoạn cũng khiến bộ phim nhiều lần phải điều chỉnh lịch phát hành. Sau nhiều lần điều chỉnh, đạo diễn Christopher McQuarrie, Tom Cruise và hãng Paramount Picutres cuối cùng cũng lựa chọn ngày 30/9 để đưa phim ra rạp. Đến nay, nội dung Mission: Impossible 7 vẫn được các bên liên quan giữ kín.

The Flash

Flash (Ezra Miller) là thành viên thứ ba của biệt đội Justice League được làm phim riêng. The Flash sẽ xoay quanh sự kiện Flashpoint trứ danh - siêu anh hùng du hành về quá khứ cứu mẹ khiến tương lai sụp đổ. Trong những hình ảnh đầu tiên từ The Flash được hé lộ tại DC FanDome, khán giả thấy Flash cùng Supergirl (Sasha Calle) và một phiên bản khác của mình tới Batcave và gặp gỡ phiên bản Batman do Michael Keaton thủ vai. The Flash đánh dấu thời điểm DCEU bước vào kỷ nguyên đa vũ trụ. Phim do Andres Muschietti (Mama, It, It Chapter II) đạo diễn từ kịch bản của Christina Hodson (Shut In, Bumblebee, Bird of Preys). Tác phẩm dự kiến ra rạp từ ngày 4/11/2022.

Black Panther: Wakanda Forever

Black Panther: Wakanda Forever là phần hậu truyện của Black Panther (2018), do Ryan Coogler đạo diễn từ kịch bản được anh cùng Joe Robert Cole chấp bút. Phim có sự trở lại của nhiều gương mặt quen thuộc từ phần tiền truyện như Martin Freeman, Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Angela Bassett, Daniel Kaluuya, Danai Gurira, Winston Duke… Marvel Studios vẫn chưa tiết lộ nội dung Wakanda Forever. Trọng trách nặng nề của đạo diễn Ryan Coogler lúc này là tìm cách khỏa lấp khoảng trống mà nam chính Chadwick Boseman để lại sau khi anh đột ngột qua đời ngày 28/8/2020. Black Panther: Wakanda Forever dự kiến ra rạp ngày 11/11/2022.

Aquaman and the Lost Kingdom

Trong sự kiện DC FanDome 2021, khán giả đã có cơ hội chiêm ngưỡng công việc ghi hình của ê-kíp Aquaman and the Lost Kingdom. Tạo hình mới của Jason Momoa trong vai Aquaman và nam diễn viên Yahya Abdul-Mateen II vai phản diện Black Manta cũng được tiết lộ. Đạo diễn James Wan chia sẻ trong lần trở lại này, Black Manta vẫn tiếp tục ủ mưu trả thù Arthur Curry/Aquaman. Warner Bros. mô tả nội dung tác phẩm: “Khi một sức mạnh cổ xưa được giải phóng, Aquaman phải xây dựng một liên minh khó tin với những đồng minh khó chiều để bảo vệ Atlantis cũng như toàn thế giới khỏi thảm họa hủy diệt”. Phim dự kiến ra rạp vào tháng 12/2022.