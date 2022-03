Loạt phim bom tấn Hollywood dừng chiếu tại Nga

Thời gian qua, 5 hãng phim lớn nhất Hollywood đã lần lượt tuyên bố tạm dừng phát hành các tựa phim mới tại thị trường Nga do tình hình căng thẳng ở Ukraine.

The Hollywood Reporter đưa tin ngày 6/3, nền tảng xem video trực tuyến Netflix đã chính thức thông báo tạm ngừng cung cấp dịch vụ tại thị trường Nga giữa tình hình chiến tranh leo thang tại Ukraine. “Dựa trên tình hình thực tế, chúng tôi đã đi đến quyết định tạm dừng cung cấp dịch vụ tại Nga”, đại diện Netflix nói.

Netflix là công ty lớn tiếp theo tại Hollywood tuyên bố tạm dừng phát hành phim mới tại Nga. Hôm 28/2, Walt Disney là đơn vị đầu tiên công bố hoãn phát hành các tựa phim sắp ra rạp tại thị trường này.

Trong tuần tiếp theo, lần lượt Warner Bros., Sony Pictures, Paramount Pictures và Universal Pictures cũng ra thông báo dừng kế hoạch tung các tựa phim mới ra rạp Nga.

Các hãng phim lớn Hollywood quay lưng với thị trường Nga

Trong thông cáo chính thức gửi các đơn vị truyền thông, đại diện năm hãng phim lớn nhất Hollywood đều liệt kê cuộc chiến tại Ukraine và khủng hoảng nhân đạo kéo theo sau nó là lý do lớn nhất dẫn đến quyết định dừng phát hành phim mới tại Nga. Họ cho hay sẽ đưa ra các quyết định kinh doanh trong tương lai dựa trên diễn biến tiếp theo của tình hình.

Warner Bros. đã tuyên bố hoãn kế hoạch phát hành The Batman tại thị trường Nga vào phút chót, khi kế hoạch quảng bá đã được tiến hành rầm rộ trước đó. Ảnh: Warner Bros.

Trước mắt, các tựa phim điện ảnh đã bị hoãn phát hành tại Nga gồm Turning Red, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Lightyear do Walt Disney phát hành; The Batman, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, DC League of Super-Pets của Warner Bros., Morbius do Sony Pictures sản xuất và phát hành, Sonic the Hedgehog 2 cùng The Lost City của Paramount và Ambulance từ Universal.

Đây đều là các tựa phim được phát hành rải rác từ tháng 3 đến tháng 6, ngay trước thời điểm thế giới bước vào mùa phim bom tấn hè quan trọng. Trong đó The Batman đã ra rạp từ ngày 4/3 còn Turning Red sẽ phát hành từ 11/3 và Morbius dự kiến là cuối tháng 3.

Giám đốc một hãng phim chia sẻ với The Hollywood Reporter: “Nếu chính phủ Mỹ và các đồng minh muốn cô lập Nga khỏi phần còn lại của thế giới, thì làm cách nào chúng tôi có thể phát hành phim mới của mình tại đây?”.

Một người khác liệt kê khó khăn trong việc quảng bá trên các kênh truyền thông của Nga tại thời điểm này là lý do cho quyết định tạm hoãn phát hành.

Câu chuyện đằng sau quyết định khó khăn

Theo The Hollywood Reporter, các hãng phim Hollywood dường như cũng bị ảnh hưởng bởi quyết định loại 7 ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán tài chính toàn cầu SWIFT của EU. Thiếu SWIFT, các hãng phim đối mặt nhiều khó khăn, thậm chí không thể nhận tiền lãi từ các đối tác phát hành ở Nga khi đưa phim mới vào thị trường này.

Dù thông báo tạm hoãn ngày ra rạp nhiều tựa phim mới, các hãng phim đều chưa đề cập đến khả năng hoàn toàn hủy bỏ kế hoạch phát hành chùm phim tại thị trường Nga. Ảnh: Warner Bros.

CNBC dẫn lời của ông Shawn Robbins, trưởng bộ phận phân tích dữ liệu tại Boxoffice.com, Nga xét cho cùng vẫn là một thị trường nổi bật của Hollywood. Theo dữ liệu từ Comscore, Nga đóng góp khoảng 3% vào tổng doanh thu phòng vé quốc tế của các tựa phim thị trường Mỹ. Bom tấn Spider-Man: No Way Home đã kiếm được 50 triệu USD từ thị trường Nga trên tổng doanh thu quốc tế 1,08 tỷ - tương đương 4,6%.

“Thị trường Nga luôn là một mảnh ghép quan trọng của bức tranh phòng vé quốc tế. Nhưng cuộc khủng hoảng nhân đạo thời gian qua rõ ràng đã khiến các nhà phát hành tại Hollywood phải cân nhắc thiệt hơn giữa hoàn cảnh hiện tại. Đây là tình huống khó lường, chưa từng có tiền lệ khác mà các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp điện ảnh phải tìm cách đương đầu”, ông Robbins chia sẻ.

Tại Mỹ, quyết định hoãn phát hành tác phẩm mới tại Nga của năm hãng phim lớn từng bị người dẫn chương trình Jimmy Kimmel mỉa mai.

Trang tin NPR dẫn lời nhà phê bình điện ảnh Anton Dolin người Nga viết trong bài xã luận cho hay phim Hollywood chiếm khoảng 70% số tác phẩm ra rạp tại Nga. Làn sóng tẩy chay từ các hãng phim lớn gây thiệt hại không nhỏ đến doanh thu của ngành công nghiệp điện ảnh Nga nói riêng và kinh tế nước này nói chung khi rạp chiếu phim chỉ có thể trình chiếu phim nội địa và các tác phẩm độc lập.