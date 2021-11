Loạt phim bom tấn Hollywood có giải cứu được phòng vé Việt?

Rạp phim tại TP.HCM chính thức mở cửa từ 19/11. Hai bom tấn Hollywood trình làng dịp này là "The Suicide Squad" và "Black Widow".

Rạp phim công chiếu trở lại tại TP.HCM trở thành sự kiện được chờ đợi nhất trong tháng 11. Sau hơn 6 tháng đóng cửa, chủ kinh doanh rạp, nhà sản xuất, khán giả đều mong ngóng thời khắc này. Theo kế hoạch, hai phim bom tấn sẽ ra mắt khán giả Việt Nam trong ngày đầu mở là The Suicide Squad và Black Widow.

Hai tác phẩm này được kỳ vọng sẽ giúp doanh thu phòng vé bùng nổ sau quãng thời gian dài ảm đạm do dịch bệnh.

Tuy nhiên, sự diễn biến khó lường của dịch bệnh luôn là nguy cơ thường trực, nỗi lo chung của nhiều nhà rạp trong thời điểm này. Ngoài ra, việc giảm công suất hoạt động theo cấp độ dịch cùng tâm lý khán giả lười ra rạp sau thời gian dài là hai yếu tố có thể khiến doanh thu nhà rạp không được như mong muốn ban đầu.

Số phận của bom tấn Hollywood tại rạp phim Việt

Việc mở cửa trở lại vào tháng 11 là thời điểm thuận lợi đối với các nhà phát hành Việt. Lúc này, các chủ kinh doanh rạp có trong tay hàng loạt bom tấn Hollywood, có thể kể đến như A Quiet Place Part II, The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It, Fast & Furious 9, The Suicide Squad, Black Widow, Malignant, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Venom: Let There Be Carnage, No Time to Die…

Hai trong số đó được chọn lựa đầu tiên trong ngày nhà rạp tái hoạt động gồm The Suicide Squad và Black Widow. Điểm chung của hai bom tấn này là đã ra mắt khán giả ngoại quốc vài tháng trước và được phát hành song song ở rạp lẫn nền tảng trực tuyến.

Black Widow đến với khán giả Việt Nam vào ngày 19/11.

Bom tấn mùa hè Black Widow phát hành tại Bắc Mỹ vào đầu tháng 7. Tác phẩm của đạo diễn Cate Shortland đưa khán giả khám phá những trang quá khứ còn bị che giấu trong cuộc đời nữ điệp viên Natasha Romanoff (Scarlett Johansson). Phim cũng giới thiệu với khán giả nhân vật Yelena Belova (Florence Pugh), đả nữ được kỳ vọng kế thừa di sản của Romanoff trên màn ảnh.

Variety đưa tin sau ba ngày khởi chiếu, Black Widow thu 80,3 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ và 218,8 triệu USD toàn cầu. Tuy nhiên, sau một tuần làm mưa làm gió tại các rạp chiếu phim, sang tuần thứ hai, doanh thu nội địa của Black Widow giảm mạnh.

Black Widow chỉ bán thêm được 25,6 triệu USD tiền vé sau ba ngày cuối tuần, giảm 68% so với cuối tuần trước đó. Tròn một tháng ra rạp, doanh thu phòng vé toàn cầu của Black Widow là 350,8 triệu USD .

Nguyên nhân khiến bom tấn siêu anh hùng của Marvel không tạo được doanh thu như kỳ vọng tại phòng vé bắt nguồn từ chính sách phát hành phim song song tại rạp và trên dịch vụ xem video trực tuyến của Disney.

Các chủ kinh doanh rạp chiếu phim Bắc Mỹ sau đó đồng loạt chỉ trích chính sách phát hành phim của Walt Disney. Scarlett Johansson - nữ chính Black Widow thậm chí làm đơn tố cáo Walt Disney về việc phát hành song song bộ phim tại rạp và trên Disney+ khiến doanh thu phòng vé của bom tấn siêu anh hùng bị ảnh hưởng nặng nề và làm cô thiệt hại hàng triệu USD.

Cùng tình cảnh với Black Widow là The Suicide Squad. Tác phẩm trình làng hồi tháng 8 và nhận được nhiều đánh giá tốt từ giới chuyên môn. Trên Rotten Tomatoes, số điểm dành cho tác phẩm siêu anh hùng của James Gunn lần lượt là 91% từ giới phê bình và 84% từ khán giả. Trang Metacritic chấm phim 74 điểm Metascore (điểm của giới phê bình) và 71 điểm người dùng.

Tuy nhiên, sau 3 ngày khởi chiếu, bộ phim chỉ thu hơn 70 triệu USD toàn cầu và chưa đủ 30 triệu USD tại thị trường chủ lực Bắc Mỹ. Doanh thu toàn cầu của phim cán mốc 166,5 triệu USD (trong khi kinh phí sản xuất lên tới 185 triệu USD ), cách rất xa điểm hòa vốn là 500 triệu USD .

Cú ngã ngựa của The Suicide Squad đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó có thể kể tới thời điểm phát hành phim giữa thời điểm dịch bệnh bùng phát trở lại tại Bắc Mỹ. Mặt khác, kế hoạch phát hành song song tại rạp và trên HBO Max cũng phần nào khiến doanh thu phòng vé của phim sụt giảm nghiêm trọng.

Nhà rạp không được quyền chọn phim để công chiếu

Câu chuyện của The Suicide Squad và Black Widow đặt ra câu hỏi: "Liệu rằng hai bom tấn có doanh thu trái với kỳ vọng tại phòng vé toàn cầu có làm nên chuyện khi ra rạp ở Việt Nam" và "Tại sao những cái tên như Fast & Furious 9, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings lại không được lựa chọn là phim mở màn trong ngày 19/11?".

Lý giải điều này, anh Đoàn Thạch Cương, Giám đốc kinh doanh của Lotte Cinema, cho hay hệ thống rạp chiếu phim không được quyết định phim ra rạp mà phụ thuộc vào đơn vị phát hành. Với hai bom tấn mở màn là The Suicide Squad và Black Widow, đại diện của Lotte Cinema kỳ vọng sẽ có doanh thu tốt, giải cứu phòng vé sau thời gian dài ảm đảm vì dịch.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung của CGV cũng chia sẻ việc chọn lựa thời điểm công chiếu phim là tùy thuộc vào chiến lược, định hướng của các studio. Tuy nhiên, theo nhận định của đại diện CGV, doanh thu phòng vé sau dịch còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trước mắt, ông Nguyễn Hoàng Hải chỉ hy vọng doanh thu đủ để hòa vốn.

Về nguyên tắc, các nhà phát hành phim sẽ không cho bom tấn ra mắt ồ ạt vì bị chia suất chiếu, ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu. Vì thế, theo chuyên gia phê bình phim Nguyễn Phong Việt, việc đưa The Suicide Squad và Black Widow chiếu đầu tiên là tính toán hợp lý.

"Hiện tại, có khoảng 10 bom tấn đang chờ xếp hàng. Mỗi tuần, nhà phát hành sẽ cho ra rạp 2-3 bom tấn", anh cho biết.

Khán giả mong chờ ngày rạp phim ở TP.HCM mở cửa. Ảnh minh họa: Ngọc Hiền.

Theo dự đoán của anh Nguyễn Phong Việt, khán giả Việt Nam sẽ trở lại rạp nhưng ở mức độ dè dặt. The Suicide Squad và Black Widow dù có sức hấp dẫn nhưng chưa thể tạo được cú hích đủ mạnh để lôi kéo khán giả, nhất là hai phim đều được khởi chiếu chính thức khá lâu trước đó.

Ngoài ra, hai bom tấn này cũng công chiếu trên các nền tảng trực tuyến và rò rỉ bản phim trên các website phim lậu nên khó để tạo ra doanh thu tốt tại phòng vé Việt.

"Không thể phủ nhận thói quen xem phim tại nhà cũng như trên các thiết bị điện tử của khán giả đã gia tăng đáng kể. Do đó, lượng khán giả đến rạp dĩ nhiên không thể quay lại như trước đại dịch. Còn tỷ lệ sụt giảm như thế nào chắc phải cần thêm một thời gian mới có những thống kê đầy đủ từ phía các nhà rạp", anh nói.

Chuyên gia phê bình phim cho rằng cần thời gian để rạp phim phục hồi và lấy lại thói quen xem phim của khán giả Việt như trước.

Để giải cứu phòng vé Việt sau dịch, anh Nguyễn Phong Việt khẳng định cần một bom tấn của Hollywood với yêu cầu là phim này phải chiếu sớm hoặc cùng thời điểm ra mắt với thế giới để tạo ra sự mới lạ, háo hức cho khán giả.

Ngoài ra, để kích thích, thu hút người xem mua vé, các chủ kinh doanh rạp cần triển khai nhiều chính sách tốt như giảm giá vé, khuyến mãi giá tốt khi bán vé số lượng nhiều cho từng nhóm khán giả hoặc tặng kèm với combo đồ ăn, thức uống khi vào rạp.

"Tôi nghĩ mức hồi phục lạc quan nhất trong thời điểm này chỉ từ khoảng 50-60% so với trước dịch. Và các bom tấn đã ra mắt trước đó trên thế giới và thị trường Việt Nam chiếu trễ hơn các nước thì chưa thể gánh trách nhiệm giải cứu phòng vé", anh nhấn mạnh.