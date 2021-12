Loạt phim bom tấn đổ bộ phòng vé Việt tháng 12

Venom: Let There Be Carnage (10/12): Phim là phần hậu truyện của Venom (2018) với Tom Hardy thủ vai chính. Doanh thu toàn cầu của Let There Be Carnage đã tiệm cận 470 triệu USD , giữ ngôi phim ăn khách thứ 6 trên bảng tổng sắp 2021 và hiện là phim siêu anh hùng ăn khách nhất năm. Tuy nhiên thứ hạng này có thể thay đổi một khi Spider-Man: No Way Home chính thức ra rạp. Ảnh: Sony Pictures.