Loạt ôtô Nhật Bản nhập khẩu được giảm phí trước bạ trước Tết

Trong tháng 1, nhiều dòng xe Nhật Bản nhập khẩu được ưu đãi 50-100% phí trước bạ để cạnh tranh với ôtô sản xuất trong nước.

Giữa lúc nhu cầu thị trường ôtô Việt Nam sôi động trước Tết Nguyên đán, có không ít nhà sản xuất áp dụng ưu đãi cho những dòng xe nhập khẩu (CBU) kích cầu doanh số, cũng như cạnh tranh với ôtô sản xuất trong nước (CKD) đang được hưởng quy định giảm 50% lệ phí trước bạ từ Nghị định 103/2021/NĐ-CP.

Trong đó, hầu hết xe nhập khẩu đáng chú ý hiện được ưu đãi lệ phí trước bạ hàng chục triệu đến từ các hãng xe Nhật Bản như Mitsubishi, Honda hay Mazda.

Mitsubishi giảm 50% phí trước bạ cho loạt xe CBU

Ngoại trừ dòng bán tải Triton, 3 dòng xe nhập khẩu còn lại của Mitsubishi trong tháng đầu năm 2022 được áp dụng chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, bao gồm Attrage, Xpander và Pajero Sport.

Trong đó, Mitsubishi Attrage (375-485 triệu đồng) đang được khuyến mại 19-24 triệu đồng phí đăng ký và quà tặng phụ kiện, đưa giá bán của dòng xe này thuộc diện hấp dẫn nhất nhóm xe cỡ B.

Chính sách ưu đãi tương tự từng giúp Attrage bán hơn 1.100 xe trong tháng 12 vừa qua. Dù vậy, mẫu sedan nhập Thái của Mitsubishi vẫn còn kém Hyundai Accent, Toyota Vios và Honda City khá xa về doanh số trong cả năm 2021. Bất lợi của Mitsubishi Attrage nằm ở thông số vận hành, trang bị tính năng và kiểu dáng chậm thay đổi hơn các đối thủ.

Với dòng xe bán chạy nhất năm 2021 của Mitsubishi là Xpander, các phiên bản MT (555 triệu đồng), AT (630 triệu đồng) và Cross tiêu chuẩn (670 triệu đồng) nhập khẩu từ Indonesia có mức ưu đãi phí trước bạ dao động 28-33 triệu đồng. Còn lại, model Mitsubishi Xpander AT Đặc biệt và Xpander Cross Đặc biệt vừa ra mắt không lâu không có ưu đãi nào đáng kể.

Đây có thể xem là hình thức kích cầu của Mitsubishi cho Xpander trước khi trình làng đời xe mới, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh với các mẫu xe đồng hương cũng đang khuyến mại sâu. Chẳng hạn Suzuki Ertiga được giảm 50-56 triệu đồng, Suzuki XL7 ưu đãi trước bạ và gói bảo hiểm gần 50 triệu đồng, hay Toyota Rush tặng 30 triệu đồng phí trước bạ.

Mẫu xe Mitsubishi nhập khẩu còn lại được giảm 50% phí trước bạ là Pajero Sport. Hai phiên bản 4x2 AT và 4x4 AT với giá đề xuất 1,11- 1,345 tỷ đồng hiện có ưu đãi 56-68 triệu đồng.

Các con số này phần nào có thể giúp Mitsubishi Pajero Sport cải thiện được doanh số trong tháng đầu năm trước sức ép từ 2 đối thủ chính là Ford Everest (1,124- 1,412 tỷ đồng ) và Toyota Fortuner (995 triệu - 1,426 tỷ đồng ).

Honda miễn lệ phí trước bạ cho xe nhập Thái

Trong 3 tháng liền, tính từ tháng 11/2021, Honda Việt Nam áp dụng khuyến mại giảm toàn bộ lệ phí trước bạ cho Brio, HR-V và Civic.

Bộ 3 xe Honda này cùng được nhập khẩu từ Thái Lan thời gian dài vừa qua gặp nhiều khó khăn, lẫn chủ quan lẫn khách quan khiến doanh số suy giảm và buộc nhà sản xuất phải mạnh tay ưu đãi để cải thiện tinh hình.

Với Honda Brio, mức giá cao nhất phân khúc (từ 418 triệu đồng) khiến mẫu hatchback hạng A này kén khách và bán kém hơn VinFast Fadil, Hyundai Grand i10 dù có ưu điểm về thiết kế năng động, không gian rộng rãi.

Trong khi đó, Honda HR-V chưa có nâng cấp hay thay đổi nào đáng kể trong vài năm qua và bị các đối thủ đồng hương Toyota Corolla Cross, Mazda CX-3 cùng Mazda CX-30 vượt mặt về yếu tố công nghệ, tiện nghi và mẫu mã.

Còn khi so sánh với các mẫu xe CKD như Kia Seltos, Hyundai Kona hay Ford EcoSport thì HR-V (786-871 triệu đồng) gặp thêm bất lợi về giá bán, dẫn đến doanh số bán hàng của mẫu SUV Nhật Bản của Honda năm qua chỉ xếp áp cuối ở nhóm xe gầm cao hạng B.

Còn các phiên bản Honda Civic bán tại Việt Nam hiện ở vào cuối dòng đời sản phẩm và được dọn kho để hãng xe Nhật Bản ra mắt thế hệ mới nên ít được người dùng quan tâm, dù rằng ưu đãi khoảng 73-93 triệu đồng cho

Ngoài ra, so với Mazda3 hay Kia K3 thì Honda Civic cũng không hấp dẫn bằng về mặt trang bị tính năng tiện nghi, an toàn nên phải chấp nhận cảnh thất thế trước 2 mẫu sedan hạng C của Thaco.

Mazda tăng sức cạnh tranh cho các dòng ôtô bán chậm

Tương tự Honda, Mazda Việt Nam cũng mở rộng chính sách ưu đãi phí trước bạ cho nhiều dòng ôtô nhập khẩu từ Thái Lan để cải thiện doanh số trong tháng đầu năm 2022. Danh sách gồm có Mazda2, Mazda CX-30 và Mazda BT-50.

Đầu tiên, 2 biến thể Mazda2 sedan và Mazda2 Sport (hatchback) với mức giá dao động 479-619 triệu đồng được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Mức giảm khoảng 24-37 triệu đồng cùng lượng trang bị tiện nghi, an toàn dồi dào có thể giúp Mazda2 tăng khả năng cạnh tranh với Toyota Vios, Toyota Yaris và Honda City.

Tuy nhiên, đại diện của Mazda không được đánh giá cao về không gian sử dụng nên thường tỏ ra lép vế trước các mẫu xe đồng hương khi xét đến nhu cầu mua xe hạng B thương hiệu Nhật Bản tầm 500-600 triệu đồng.

Ra mắt cách đây gần một năm, Mazda CX-30 có thiết kế sang trọng và tiện nghi phong phú. Tuy vậy, giá bán 849-909 triệu đồng thuộc diện đắt nhất nhì phân khúc SUV cỡ B và tiệm cận nhóm xe hạng C, CX-30 trở thành dòng xe bán ít nhất của Mazda trong năm 2021 nên thời gian qua thường xuyên được Thaco đưa vào danh sách khuyến mại.

Ở tháng trước Tết Âm lịch, Mazda CX-30 có chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ để thu hút người dùng. Dù vậy, mức ưu đãi này là thấp hơn mức giảm sâu 84-90 triệu đồng hồi tháng 11/2021 và cũng thấp hơn chương trình kể trên của Honda HR-V.

Sau cùng, Mazda BT-50 (649-849 triệu đồng) là mẫu bán tải hiếm hoi trên thị trường hiện được nhà sản xuất tặng 100% lệ phí trước bạ, tức 40-61 triệu đồng tùy theo phiên bản và địa phương đăng ký.

Đây có thể xem là ưu thế đáng kể để mẫu pick-up của Mazda thu hẹp khoảng cách với Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton trong giai đoạn đầu năm 2022. Bên cạnh đó, ưu đãi của BT-50 còn tỏ ra hấp dẫn hơn khi so với Ford Ranger hưởng chính sách hỗ trợ 50% phí trước bạ xe CKD.