Loạt nhân chứng của Amber Heard như luận tội Johnny Depp

Trong phiên điều trần mới nhất, Amber Heard nhờ bạn bè và nhân viên cũ của Johnny Depp ra làm chứng về thói tiêu xài phung phí, hành vi thất thường từ chồng cũ.

Trong phiên điều trần ngày 19/5, các luật sư của Amber Heard đã miêu tả Johnny Depp là thần tượng sa ngã vì lạm dụng chất kích thích, tiêu xài hoang phí và là kẻ không thể kiểm soát cơn giận.

Phía Amber Heard, bị cáo trong vụ bôi nhọ trị giá 50 triệu USD của Depp, cho biết ngôi sao Cướp biển vùng Caribbean đã từ vị trí ngôi sao hạng A tuột dốc không phanh và trở thành người chật vật trong ngành giải trí, dù có lúc kiếm được hơn 600 triệu USD .

“Anh ấy là ngôi sao lớn nhất trên thế giới. Điều đó đã không còn sau khi tôi bị sa thải. Anh ấy có những hành vi tồi tệ trên phim trường”, Tracey Jacobs, cựu quản lý của Johnny Depp nói trong phiên tòa.

Phiên tòa này giống như buổi "luận tội" mà Amber Heard vạch ra cho Johnny Depp, theo Rolling Stone.

Amber Heard thảo luận với luật sư trong phiên điều trần ngày 19/5. Ảnh: Reuters.

Phía Amber Heard công kích Johnny Depp

“Ban đầu, các đoàn làm phim thích Depp vì anh ấy đối xử tuyệt vời với họ. Nhưng việc phải chờ đợi anh ấy suốt nhiều tiếng đồng hồ trên phim trường khiến anh mất uy tín", Tracey Jacobs tiếp tục nói trong phiên tòa.

Bên cạnh lời khai của cựu quản lý Johnny Depp, đội ngũ pháp lý của Heard tìm cách hạ bệ uy tín của Depp, bắt đầu bằng việc Depp sa sút, không có khả năng kiếm từ rất lâu trước khi bài báo của Amber Heard xuất hiện trên Washington Post. Những người được đưa ra làm chứng khác gồm luật sư, giám đốc kinh doanh, bác sĩ tâm lý, bạn bè, người từng hẹn hò với Depp. Điểm chung của họ là đều có hiềm khích với tài tử Fantastic Beasts.

Giám đốc kinh doanh cũ của Depp là Joel Mandel xuất hiện trước tòa và nói rằng Depp ban đầu là người phóng khoáng. Khi anh càng nổi tiếng, số tiền trả cho nhân viên ngày càng tăng. Ông Mandel nói Depp trả lương cho nhân viên 125.000- 250.000 USD /năm, tiền cho vệ sĩ là 10.000 USD /ngày. Bác sĩ tâm lý giúp anh cai nghiện rượu và ma túy được trả 100.000 USD /tháng, theo lời Mandel.

“Theo thời gian, mọi vấn đề với rượu và ma túy của Depp ngày càng trầm trọng và trở nên bất thường. Việc tiếp cận Depp ngày càng khó. Thu nhập của các nhân viên cũng không còn được đảm bảo", Mandel cho lời khai.

Thái độ của Johnny Depp sau khi nhân chứng cho lời khai phỉ báng. Ảnh: Getty.

Mandel khai trước tòa rằng Johnny Depp không đủ trả tiền thuế vào năm 2015. Giám đốc kinh doanh từng đề nghị nam diễn viên bán căn nhà ở Pháp để trả nợ. “Những lời cảnh báo của tôi vào năm 2015 rằng Depp đang gặp khủng hoảng tài chính không được đáp ứng", ông nói.

Một thời gian sau, Depp đã sa thải công ty của Mandel, The Management Group. Nam diễn viên đã kiện họ tội gian lận và trộm cắp. Vụ kiện được giải quyết vào năm 2018 với số tiền không được tiết lộ.

Trong lời khai của mình, Mandel phủ nhận mọi hành vi sai trái. Ông tỏ vẻ bất ngờ khi luật sư của Heard trưng ra văn bản Johnny Depp kiện công ty tài chính không nộp thuế cho anh trong 17 năm.

Cùng khoảng thời gian đó, cuối năm 2015, Depp đến gặp người đại diện lúc bấy giờ là Tracey Jacobs và yêu cầu được đưa 20 triệu USD . "Sếp của tôi đã từ chối vì nó không giống như Depp đang mở miệng vay tiền. Nhưng công ty sắp xếp khoản vay 5 triệu USD cho Depp từ Bank of America trong lúc anh đang ở trong tình trạng tuyệt vọng về tài chính”, Tracey Jacobs nói.

Bruce Witkin, một người bạn đến từ Nam Florida, quen biết nam diễn viên từ những năm 1980 xuất hiện trước tòa đã làm chứng rằng Depp sử dụng ma túy lúc bế tắc trong sự nghiệp phim ảnh. Để dẫn chứng lời mình nói là thật, Witkin nói hai người là bạn tâm giao, từng gắn bó thân thiết trước khi phát triển sự nghiệp riêng.

Ellen Barkin, nữ diễn viên đóng chung với Johnny Depp trong Fear and Loathing in Las Vegas, sau đó hẹn hò được một thời gian, cũng ra làm chứng bênh vực Amber Heard. Cô cho rằng trong thời gian yêu Johnny Depp, nam diễn viên thường xuyên trong trạng thái say xỉn, hút cần sa và sử dụng ma túy. Cô cũng lên tiếng tố cáo Depp từng ném chai rượu vỡ toang trước mặt bạn gái chỉ vì ghen tuông.

Ellen Barkin cũng khẳng định rằng Johnny Depp là người đàn ông ghen tuông, thích kiểm soát. “Tôi đã bị một vết xước ở lưng trong một lần làm anh ấy tức giận. Anh ấy nổi cơn điên vì cho rằng tôi quan hệ tình dục với người đàn ông khác", nữ diễn viên khai trước tòa.

Sau cuộc chia tay đầy nước mắt, Ellen Barkin nói rằng cô sẽ không bao giờ nhìn mặt hay muốn nghe tin gì về Johnny Depp.

Chưa đoán được nước cờ của Johnny Depp trong tuần tiếp theo

Theo Rolling Stone, với bằng chứng tài chính rối ren, các vai diễn biến mất, Johnny Depp bắt đầu phản công mạnh mẽ. Nam diễn viên đang một mực phủ nhận và cho rằng bài báo vào tháng 6/2018 của Amber Heard là trò giả dối.

Nhưng bằng chứng cho thấy Johnny Depp sớm gặp rắc rối từ năm 2016, điều đó vô tình tác động đến quyết định của Disney. Thời điểm đó, luật sư của Depp là Adam Waldman (hiện ngừng hợp tác) đã liên hệ với tờ Rolling Stone để có được sự ủng hộ.

Tuy nhiên, một trong những Giám đốc điều hành của Disney là Tina Newman xem được đoạn thu âm giữa Depp. Họ sau đó đưa ra quyết định xem liệu có hợp tác tiếp với nam diễn viên trong phần tiếp theo của Cướp biển vùng Caribbean hay không. Trong email nội bộ của Disney, Newman gọi chuyện này là quá "nhàm chán".

Khoảnh khắc Johnny Depp được luật sư động viên trong phiên tòa. Ảnh: Getty.

Bất chấp thất bại từ vụ việc, Adam Waldman đã tiếp tục giúp Johnny Depp giải quyết vụ kiện The Sun gọi anh là kẻ đánh vợ. Nhưng cuối cùng Depp đã thua vụ đó. Adam Waldman sau đó bị gạch tên hoàn toàn khỏi vụ kiện do vận động hành lang trên Twitter, đăng bài hạ bệ đối thủ... Đây đều là những hành động bị cấm tại tòa án.

Với những bằng chứng từ phía Amber Heard, Johnny Depp có hai ngày cuối tuần để chuẩn bị cho phiên điều trần tiếp theo, trước khi bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết cuối cùng.

Vào cuối phiên điều trần ngày 19/5, thẩm phán Penny Azcarate yêu cầu thành viên bồi thẩm đoàn không được đọc hoặc xem bất cứ thứ gì liên quan đến vụ án. Azcarate cũng nói trực tiếp với Depp và Heard: "Vui lòng không đăng bất cứ thứ gì lên mạng xã hội vào cuối tuần này".

Phiên tòa tiếp tục diễn ra ngày 23/5 và dự kiến là tuần cuối cùng của vụ kiện trước khi bồi thẩm đoàn nghị án.