Loạt nhạc chế đình đám 20 năm được tái hiện ở Táo quân 2023

"Lụt từ ngã tư đường phố", "Hoang mang style" cùng nhiều ca khúc chế nổi tiếng xuất hiện ở Táo quân 2023 để tri ân chặng đường 20 năm đã qua của chương trình.

Táo quân 2023 vừa lên sóng trong đêm cuối cùng của năm Nhâm Dần. Như mọi năm, chương trình tiếp tục gây bàn tán và không tránh khỏi những tranh luận về nội dung. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, Táo quân 2023 đã để lại những dư âm. Ngoài phần xuất hiện gây xúc động của NSND Công Lý, Táo quân 2023 tái hiện hành trình 20 năm ra mắt bằng những bản nhạc chế.

Táo Quân 2023 ít ca khúc mới

Nhạc chế đã trở thành phần không thể thiếu, thậm chí làm nên tên tuổi của Táo quân suốt 20 năm qua. Chương trình thường chọn những ca khúc nổi tiếng trong năm để chế lời thay cho phần báo cáo của các Táo nhằm tạo không khí hài hước, phấn khởi. Năm nay, ít ca khúc nổi tiếng được lựa chọn. Bên trên tầng lầu của Tăng Duy Tân là bài hát hiếm hoi xuất hiện.

Bên trên tầng lầu được viết lại lời và do các thiên lôi thể hiện để nói về cuộc sống trên thiên đình cũng như “nói xấu” Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu. Bên trên tầng lầu phiên bản Táo Quân 2023 có phần lời: “Thiên đình nguy nga / Em trông như là dân chơi / Quanh năm ngày tháng hô mưa gọi gió đứng gác thiên cung / Nhưng em lại cứ thích nhốt em trong một thiên đình / Thiên đình của những yêu thương bất tận”. Tiết mục được đông đảo khán giả đón nhận.

Táo quân 2023 tái hiện hành trình dài 20 năm. Ảnh: VFC.

Bên trên tầng lầu là một trong những bài hát nổi tiếng nhất Vpop năm qua. Ca khúc đạt lượt nghe lớn và được nhiều nghệ sĩ cover. Bên trên tầng lầu cũng giúp Tăng Duy Tân nhận nhiều giải thưởng, đề cử.

Chia sẻ với Zing, đại diện của Tăng Duy Tân cho biết ê-kíp thực hiện Táo quân đã sớm liên hệ để trao đổi vấn đề bản quyền ca khúc. Nam ca sĩ nói thêm anh hạnh phúc khi sản phẩm được ê-kíp Táo Quân lựa chọn để xuất hiện trong chương trình. Tăng Duy Tân thừa nhận sự nổi tiếng của Bên trên tầng lầu giúp anh có thêm nhiều show diễn, cơ hội công việc từ đó cải thiện đời sống cho bản thân lẫn gia đình.

Ngoài ra, Ai chung tình được mãi cũng được nhắc đến trong chương trình. Cụ thể, các Táo nhắc đến đoạn lời nổi tiếng trong bài hát là “gian gian díu díu mập mờ”. Ai chung tình được mãi ra mắt vào tháng 11/2021 và tạo cơn sốt trên mạng xã hội suốt thời gian qua.

Tái hiện hình ảnh 20 năm của Táo quân

Táo quân - Gặp nhau cuối năm 2023 được dàn dựng theo hình thức giống các cuộc thi nhan sắc. Đây là năm kỷ niệm hành trình 20 năm ra mắt của Táo quân. Do đó, thay vì chọn các ca khúc mới, ê-kíp muốn tái hiện chặng đường đã qua bằng những bài nhạc chế nổi tiếng, đã gắn liền với thương hiệu Táo quân.

Dàn Táo còn nhắc tên hoặc thể hiện nhiều ca khúc quen thuộc như Jai Ho (You Are My Destiny) của A.R. Rahman, The Pussycat Dolls hay bài hát thiếu nhi Lớp chúng mình đoàn kết. Ca khúc Nắm lấy tay nhau của Tuấn Hưng được các Táo sử dụng khi nói về một thiên lôi nghỉ việc ở thiên đình về hạ giới nhưng chuyên hát tại ban công.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là liên khúc những bản “nhạc chế” ấn tượng từ Táo Kinh tế (Quang Thắng) hay Táo Xã hội (Tự Long) kèm theo hình ảnh suốt 20 năm qua của dàn nghệ sĩ. Khán giả được nghe lại các ca khúc Vợ người ta, Có chàng trai viết lên cây, Lụt từ ngã tư đường phố, Hoang mang style, Thật bất ngờ, Tình khúc nợ nần, Teen vọng cổ... Những ca khúc đó thường được khán giả nhắc lại mỗi khi dịp Tết về và được làm mới ở Táo quân 2023.

Quang Thắng và Tự Long cùng thể hiện loạt nhạc chế. Ảnh: VFC.

Nhiều khán giả tâm sự khi nghe lại liên khúc, họ bồi hồi nhớ về tuổi thơ và những đêm 30 tháng Chạp cùng gia đình đón xem Táo quân. Trải qua 20 năm và sức hấp dẫn không còn như xưa nhưng Táo quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với nhiều khán giả trước thời khắc Giao thừa.

Khán giả Văn Thịnh bày tỏ: “20 năm đã trôi qua. Táo quân vẫn là món ăn tinh thần không thể thiếu của cả nhà tôi. Năm nay, chương trình vẫn có sự hóm hỉnh, vui tươi, luôn bắt kịp trend của giới trẻ cùng những bài hát đi vào cảm xúc của mọi người. Đặc biệt hơn, sự góp mặt của cô Đẩu là một điểm nhấn làm cho Táo quân năm nay vừa hoài niệm, vừa tưng bừng”.

Khán giả khác cũng bồi hồi với những bài hát trong Táo quân: “Mỗi bài nhạc như một thước phim quay chậm. Nghe đến đâu, hồi ức hiện lên đến đó khiến tôi phải nhìn lại những mùa Táo quân xưa và cũng nhìn lại bản thân trong quãng thời gian đó. 20 năm không dài, không ngắn nhưng đủ để ta mỉm cười với những kỷ niệm đẹp và rơm rớm bởi những chuyện buồn”.

“Đoạn cuối chương trình, các nghệ sĩ hát lại nhiều bài nhạc cũ khiến tôi cảm thấy như xem lại một thước phim. Từ bé đến giờ, tôi vẫn coi Táo quân. Cảm ơn ê-kíp và các nghệ sĩ”, “Khi xem đoạn cuối với những bản nhạc chế, tôi cảm thấy cả bầu trời ký ức ùa về”, “Nghe Lụt từ ngã tư đường phố là thấy Tết rồi”, khán giả bình luận.