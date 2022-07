Loạt nhà hàng đạt giải thưởng ẩm thực quốc tế tại Singapore

Singapore mang đến cho du khách trải nghiệm ẩm thực đa dạng, chất lượng tại những nhà hàng, quán ăn giành giải thưởng khu vực và quốc tế.

Những quán bar với các món cocktail đặc trưng, đẹp mắt hay loạt quán ăn hawker mang đậm chất đường phố của Singapore đều là niềm tự hào của quốc đảo sư tử khi nhiều năm liên tiếp đạt những giải thưởng danh giá trong lĩnh vực ẩm thực.

Giải thưởng Michelin Bib Gourmand

Từ năm 1997, cẩm nang Michelin Singapore đã giới thiệu hạng mục Bib Gourmand nhằm vinh danh những nhà hàng và quán ăn mang đến ẩm thực chất lượng với mức giá dưới 45 SGD ( 32 USD ). Các địa điểm này được đề cử bởi đội ngũ thẩm định của Michelin và hiện nay, Singapore có tất cả 67 nhà hàng và quán ăn được công nhận.

Trong số 9 nhà hàng, quán ăn tại Singapore mới được công bố ở hạng mục Bib Gourmand năm nay, có 5 nhà hàng, 3 quán hawker (ẩm thực bình dân) và một quán ăn đường phố.

Mì bò khô Hai Nan Xing Zhou với nước sốt đặc biệt (trái) và mì cá viên sốt cay Lixin Teochew (phải).

Quán ăn hawker mới đầu tiên trong danh sách Bib Gourmand là Hai Nan Xing Zhou Beef Noodle nằm trong khu ẩm thực chợ Kim Keat Palm, nổi tiếng với món mì bò khô, mì nước hầm xương bò đậm đà.

Quán tiếp theo là Lixin Teochew Fishball Noodles cũng nằm trong khu ẩm thực chợ Kim Keat Palm và được du khách biết đến với món mì cá viên được làm thủ công từ thịt cá, ăn cùng da heo giòn và tương ớt cay ngọt.

Món quẩy chạp (kway chap) của Kelantan Kway Chap.

Nằm trong khu ẩm thực Berseh, quán ăn Triều Châu Kelantan Kway Chap Pig Organ Soup là quán hawker thứ ba trong danh sách năm nay, nổi tiếng với món quẩy chạp (kway chap) bao gồm quẩy, hủ tíu cắt mỏng ăn kèm với thịt và lòng heo được nấu trong nước dùng làm từ đậu nành.

The Asia's 50 Best Bars (50 Quán bar Tốt nhất Châu Á)

The Asia's 50 Best Bars là hạng mục cấp khu vực đầu tiên của giải thưởng The World's 50 Best Bars (50 Quán bar Tốt nhất Thế giới). Hạng mục này ra đời vào năm 2016 nhằm giới thiệu những tài năng sáng tạo và xuất sắc trong ngành đồ uống ở khu vực này.

Có đến 11 quán bar Singapore được vinh danh trong danh sách 50 Quán bar Tốt nhất Châu Á năm 2022. Du khách hoàn toàn có thể trải nghiệm những thức uống được yêu thích ngay trong chuyến du ngoạn tới đảo quốc sư tử.

Flavors & Memories Volume 6: The Cocktail Diaries (trái) và Cactus cocktail làm từ xương rồng (phải). Ảnh: Lifestyle Asia và CNA Lifestyle.

Nằm ở vị trí thứ 36 trong danh sách là Nutmeg & Clove, lan tỏa niềm tự hào về di sản và lịch sử của Singapore qua những món cocktail có một không hai với các nguyên liệu thuần Á Đông và đậm chất Singapore. Du khách có thể thử Flavors & Memories Volume 6: The Cocktail Diaries được lấy cảm hứng từ tình yêu Singapore của một vị khách du lịch.

Xếp ngay sau Nutmeg & Clove là Analogue. Quán ghi điểm trong lòng du khách từ quầy bar được thiết kế theo hình sóng biển lạ mắt đến menu với 100% nguyên liệu có nguồn gốc thực vật. Món cocktail Cactus được làm từ cây xương rồng, thưởng thức cùng món Beetroot & Cashew chesse (củ dền đút lò ăn kèm với phô mai hạt điều) sẽ là một cặp đôi nên thử.

28 HongKong Street là quán quân đầu tiên trong danh sách 50 Quán bar Tốt nhất Châu Á năm 2016.

Một cái tên khác không thể không nhắc đến là 28 HongKong Street , quán quân đầu tiên trong danh sách 50 Quán bar Tốt nhất Châu Á năm 2016. Đồ uống tại đây chủ yếu tập trung vào rượu mạnh thủ công và cocktail thủ công kiểu Mỹ. Món cocktail Cashew Everything Around Me được lấy cảm hứng từ bài hát Cash Rules Everything Around Me của Wu-Tang Clan là một gợi ý nếu du khách đến 28 HongKong Street.

Bên cạnh những giải thưởng cấp quốc tế và khu vực, du khách cũng có thể khám phá ẩm thực Singapore theo khung sự kiện Singapore Food Festival 2022 diễn ra từ 26/8 đến 11/9. Dịp lễ hội năm nay, du khách sẽ có cơ hội khám phá thêm nhiều địa chỉ ăn uống đạt chuẩn quốc tế, với hương vị phong phú và hấp dẫn.